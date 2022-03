Anche nei periodi più difficili il desiderio di viaggiare rimane. Che sia per una vacanza lunga o solo di qualche giorno, staccare dalla routine e riposare la mente è sempre importante.

Bisogna però evitare lo stress prima del viaggio, che spesso coincide con la preparazione della valigia. Preparare la valigia è uno degli step fondamentali da fare prima di partire e per certi versi è il più problematico infatti.

Non è sempre facile capire esattamente cosa mettere nel proprio bagaglio, perché bisogna essere pronti a ogni necessità, ma senza esagerare. Inoltre, è una vera sfida ricordare tutto, anche quando ci si aiuta con una lista.

Oltre alle cose essenziali da mettere in valigia, ma che molti dimenticano di portare, si può decidere di aggiungere anche degli oggetti meno comuni per documentare l’esperienza.

A ciò, si sommano altre problematiche legate all’organizzazione interna del bagaglio, che tuttavia sono facilmente risolvibili se si sa come fare.

Quando si viaggia ecco due pratici consigli per mantenere i vestiti piegati e la valigia ben organizzata

Quando si arriva in albergo, può capitare di aprire la valigia e trovare i vestiti sparpagliati e un po’ spiegazzati. Tutta la fatica che abbiamo fatto per piegarli bene e ordinarli in modo meticoloso sembra essere andata in fumo.

Chi tende a portarsi il ferro da stiro ovunque non avrà problemi, mentre tutti gli altri dovranno trovare delle soluzioni alternative. Di certo, infatti, non è piacevole dover uscire e passare tutta la vacanza con i vestiti sgualciti.

La soluzione in realtà c’è ed è molto semplice. La sera, dopo essersi fatti una bella doccia calda e rilassante, bisogna appendere gli abiti nella cabina della doccia e chiudere la porta del bagno. In questo modo, il vapore attenuerà le pieghe presenti sui vestiti.

Un trucco per risolvere due problemi in uno e organizzare la valigia al meglio

Un problema che si potrebbe avere in viaggio riguarda gioielli e bigiotteria. Spesso, infatti, non si sa come sistemarli e può capitare di ritrovarsi collane e orecchini sparsi per la valigia.

C’è un altro problema che può capitare durante il viaggio e che sembra molto distante da questo. Si tratta dei collant, che si possono rompere e smagliare facilmente.

Questi due problemi si possono risolvere con la stessa pratica soluzione per organizzare al meglio la valigia. Infatti, bastano dei vecchi collant rovinati e avremo la nostra soluzione. Bisognerà tagliarli all’altezza del piede e usarli come contenitori da portare nel proprio bagaglio.

Saranno utili per metterci dentro in modo ordinato collant e calze, evitando così che si impiglino in cerniere e altri oggetti, rovinandosi durante il viaggio.

Inoltre, l’altro piede dei collant potrà tornare utile come morbido sacchettino in cui raccogliere tutta la bigiotteria.

Quindi, quando si viaggia ecco due pratici consigli da applicare per risolvere dei comunissimi problemi che tutti hanno.

