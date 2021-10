Guai a chi tocca il caffè della mattina. Infatti affidiamo a questa bevanda il potere del risveglio, ma è proprio così? In realtà no. Il risveglio è una cosa automatica del corpo umano, come andare a dormire quando si è stanchi. Però molti bevono il caffè la mattina, ma pochi sanno che è il momento peggiore della giornata, perché in realtà non serve proprio a risvegliare il corpo. Avevamo visto in precedenza sempre qui su ProiezionidiBorsa come ad esempio una mela sia una valida alternativa al caffè della mattina. Questo perché la mela darà forza all’organismo e i giusti valori nutrizionali per iniziare al meglio la giornata.

Molti bevono il caffè la mattina, ma pochi sanno che è il momento peggiore della giornata

Allora, il caffè la mattina appena alzati non sveglia il corpo. Ma cosa lo fa? Ciò che sveglia il corpo è il cortisolo, il famoso ormone dello stress, che ovviamente non compare solo quando siamo stressati ma anche in altre occasioni. Questo ormone è un elemento chiave del nostro ciclo ormonale, noto anche come orologio circadiano. Ma questo già lo sapevamo, infatti in questo articolo avevamo già introdotto il concetto di cortisolo in relazione al caffè.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Quello che però è fondamentale sapere è che, se la mattina introduciamo la caffeina, il nostro corpo produrrà quindi meno quantità di questo ormone poiché si affida di più alla caffeina. Come per dire “c’è la caffeina, allora non serve che produca tanto cortisolo”.

Inoltre possiamo notare come chi beve tanto caffè dopo anni non subirà più il famoso effetto “sveglia”. Infatti questi sono soliti dire che “a loro il caffè non fa nulla, tanto dormono lo stesso”. Questo accade perché bere caffè quando il cortisolo è alto nel nostro organismo porta all’aumento di una tolleranza a lungo termine per la caffeina. E quindi alla fine questa non avrà più effetto. Il cortisolo infatti tende ad aumentare in precise fasce orario, che sono la mattina presto, a pranzo e la sera. Quindi se dobbiamo bere un caffè, conviene farlo ad esempio verso le 10 di mattina. Per quando riguarda il caffè dopo pranzo invece possiamo berlo tra le 14 e le 17.

Al caffè della mattina possiamo sostituire tantissimi altri alimenti e bevande. Sicuramente la prima da introdurre di queste è l’acqua. Dato che per tutta la notte il nostro corpo non ha ricevuto liquidi.

Approfondimento

Facciamo una bella scorpacciata dell’importantissima vitamina B9 mangiando questi cibi e frutti