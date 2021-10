Facciamo una bella scorpacciata dell’importantissima vitamina B9 mangiando questi cibi e frutti

Tutti sappiamo quanto sia importante fare una dieta sana ed equilibrata. E questo significa assumere giornalmente i giusti valori di vitamine, fosforo, potassio e altri elementi. Per farlo quindi bisogna mangiare delle specifiche cose, poiché magari in un frutto c’è la vitamina C, in un altro invece c’è la vitamina A, oppure nelle uova c’è il fosforo e via dicendo. Quindi facciamo una scorpacciata dell’importantissima vitamina B9 mangiando questi cibi e frutti.

La vitamina B9, chiamata anche acido folico, è importantissima per il nostro organismo. Inoltre il nostro corpo non è in grado di accumulare questa vitamina, quindi deve per forza assumerla attraverso il cibo. L’acido folico è fondamentale per tutti gli esseri umani, ma lo è ancora di più quando la donna è incinta. Infatti se solitamente una persona adulta dovrebbe assumere circa 0,4 mg, durante la gravidanza questo numero diventerà 0,6 mg e durante l’allattamento 0,5 mg. La vitamina B9 è importante perché tende a proteggere e favorire lo sviluppo dell’embrione. Ma è anche fondamentale per la sintesi delle proteine, del DNA e per la formazione dell’emoglobina. La sua giusta presenza nell’organismo contribuisce anche a prevenire molti rischi alla nostra salute di natura cardiovascolare (Istituto Superiore di Sanità).

Dove si trova però questa vitamina B9 che è così importante per il nostro corpo. Gli esperti suggeriscono le verdure verdi. Infatti asparagi, spinaci, broccoli e lattuga sono ricchi di acido folico. E dato che i broccoli non sono amatissimi da tutti se cucinati così nessuno potrà dirgli mai di no. In questo modo, con questa ricetta, cucinare i broccoli sarà una delizia per tutta la famiglia. La lattuga invece si può fare con tantissimi altri cibi. Ad esempio pomodori, mela, pane, formaggio e frutta secca. E proprio in quest’ultima c’è nuovamente la vitamina B9. Infatti nelle mandorle e nelle noci c’è l’acido folico. Ma ad esempio si trova anche in alcuni legumi, come fagioli e piselli, e per finire, anche nella frutta: infatti la vitamina B9 si trova nei kiwi e nelle arance.

Per la corretta funzione dell’azione dei folati nei processi di regolazione della sintesi del DNA e proliferazione cellulare è vitale anche un corretto apporto di vitamina B12. Questa vitamina si trova soprattutto negli alimenti di origine animale, questo significa anche uova e latticini, oltre ovviamente a carne e pesce. Infatti chi è vegano potrebbe avere delle carenze di questa vitamina.

