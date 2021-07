Quanto sarebbe bello dimenticarsi di sveglie ripetute che suonano continuamente per ricordarci di alzarsi la mattina. Purtroppo i mille impegni che abbiamo ci buttano letteralmente giù dal letto e ci trasportano repentinamente dal sonno alla quotidianità.

Un risveglio dolce e rilassante è cosa ben desiderata da ognuno di noi, tanto che decidiamo di puntare mille sveglie. Non vorremo mai abbandonare il nostro letto ma il lavoro o la vita ci chiamano.

Quindi via alle corse appena mettiamo i piedi per terra. Bagno, doccia, vestirsi, colazione, correre a lavoro o iniziare i lavori domestici. È proprio questa la morning routine che facciamo, non di certo quella che ci propongono le influencer.

Azioni ripetute giorno dopo giorno che in molti sbagliamo a compiere proprio perché a volte influenzano l’intera giornata. Problemi e fastidi alla salute, pessimo stato d’animo e calo della produttività sono alcuni esempi di ciò che accumuliamo con i nostri errori mattutini.

Abbiamo sempre sbagliato a fare queste 5 cose appena svegli ed ecco il perché

Rimandiamo la sveglia di 5 minuti, 10 minuti, mezz’ora in più per goderci un altro poco di sonno oppure per svegliarci con leggerezza. Tutto invano perché ciò aumenta i sensi di colpa e ci fa alzare di umore pessimo. Proviamo invece a staccare la sveglia ed a concederci 5 minuti per risvegliare il nostro corpo e la nostra mente. Cerchiamo quindi di svegliarci con una buona tazza di caffè. Appena svegli però, i livelli di cortisolo sono alti ed il caffè non migliorerà di certo il nostro umore. Sarebbe corretto attendere una diminuzione del cortisolo ed assaporare il caffè attorno le 10.

Dopo il caffè non può di certo mancare la colazione. Si ma questa deve essere fatta bene e non come ci immaginiamo. Dolci, cornetti, torte e ciambelle portano ad un calo di energie durante il corso della giornata. L’ideale sarebbe quello di integrare proteine e grassi di qualità, quindi bisognerebbe rivalutare la colazione continentale.

Altra cosa che bisognerebbe evitare è aggiustare il letto. Vogliamo lasciare la casa ordinata ma così facendo aiutiamo gli acari della polvere annidati nelle lenzuola.

Infine il consiglio è quello di evitare di prendere decisioni appena svegli. Anche le più banali come cosa indossare potrebbe causare tensione è stress. L’ideale è quello di programmare il tutto prima di andare a dormire. Abbiamo sempre sbagliato a fare queste 5 cose appena svegli ed ecco il perché la nostra saluta ed il nostro umore ne hanno spesso risentito.

