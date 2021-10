L’occhio è un organo complesso, indispensabile per la vita dell’uomo. Ci permette di vedere quello che succede intorno, di distinguere le forme, i colori, le persone. La sua forma ricorda una piccola pallina, che grazie a un complesso sistema di collegamenti con il cervello ci aiuta a rimanere in contatto con il Mondo esterno.

Non dimentichiamo che gli occhi sono definiti anche lo specchio dell’anima, e che possono trasmettere e mostrare agli altri le emozioni e i sentimenti.

Un problema comune

L’occhio è un organo delicato, che come tutte le altre parti del corpo necessita di cure e controlli periodici. Ad esempio, la visita oculistica è fondamentale per prevenire l’insorgere di problemi o diagnosticare delle malattie. Infatti, i controlli periodici sono raccomandati e consigliati fin da bambini.

Non solo disturbi della vista. Ma gli occhi sono anche a contatto con l’ambiente esterno e di conseguenza potrebbero sviluppare delle infezioni e delle infiammazioni. A tal proposito vogliamo parlare di un problema che riguarda la palpebra. Un disturbo che prende il nome di calazio e che deriva dall’infiammazione delle ghiandole che producono le lacrime. Un problema facilmente riconoscibile, perché si manifesta attraverso il gonfiore della palpebra e un nodulo duro e ben visibile.

Il calazio può interessare la parte superiore e inferiore dell’occhio, e colpire sia uomini che donne.

Ecco che per prevenire questo problema agli occhi sarebbe meglio non dimenticare un semplice gesto quotidiano

Il calazio, quindi è un’infiammazione della palpebra. Si potrebbe manifestare tramite rossore, gonfiore e difficoltà ad aprire l’occhio. Di solito, è un problema che si risolve spontaneamente, ma in alcuni casi necessita di trattamenti specifici o piccoli interventi chirurgici. Per prevenire questo disturbo potrebbe essere necessario rispettare delle regole fondamentali di igiene. Infatti, ecco che per prevenire questo problema agli occhi sarebbe meglio non dimenticare un semplice gesto quotidiano.

Parliamo della pulizia dell’occhio e di come sia fondamentale struccarli. La rimozione del trucco è un’operazione importante. Infatti, pelle e occhi sono parti del corpo molto sensibili, che tendono a raccogliere il maggior numero di impurità. In particolare, struccare gli occhi vuol dire eliminare tutti i residui di trucco e tutte quelle particelle tossiche lasciate dallo smog.

L’operazione è molto semplice. Basta massaggiare delicatamente le palpebre con l’aiuto di un dischetto di cotone. Questo cotton pad dovrà essere imbevuto di uno struccante specifico e molto delicato. Ricordiamoci di pulire le ciglia e le palpebre ogni mattina e ogni sera.

Altri consigli

Abbiamo visto come sia importante struccarsi per prevenire il calazio, ma anche per evitare altre infiammazioni e infezioni. Ricordiamo che è fondamentale mantenere puliti tutti gli accessori che entrano in contatto con palpebra e occhio (lenti a contatto, pennelli per il trucco ecc.). Anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale, infatti una dieta sana e povera di grassi potrebbe essere d’aiuto.