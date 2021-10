Ci sono tantissimi film che hanno conquistato i nostri cuori. Alcune storie, infatti, riescono a toccarci nel profondo e a parlarci in modo onesto e diretto. Altre, poi, hanno la capacità invece di farci spaventare e di farci vivere un’adrenalina mai provata prima. Altre ancora, invece, riescono ad eccitarci come non mai e a farci saltare sul divano emozionandoci moltissimo. Insomma, ogni film ha una ragione di esistere, a prescindere dalle critiche e dalla realizzazione. Ogni storia porta con sé un lavoro enorme alle spalle e un’idea di fondo. Ma scegliere un film nella lista infinita che il mondo del cinema e della televisione ci offre non è proprio un gioco da ragazzi. E proprio per questo oggi vogliamo consigliarne uno che potrebbe aiutarci in questa nostra decisione.

Un film imperdibile che ha tenuto tutti incollati allo schermo e che ci farà venire i brividi

Ci sono tanti film che potrebbero regalarci emozioni uniche. Molte trame potrebbero essere quelle adatte a noi. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo parlato di un film intramontabile che sicuramente potrebbe avere questo effetto su moltissime persone. Oppure, in un altro articolo, avevamo evidenziato la genialità di un cult, che sicuramente ha coinvolto generazioni e ne coinvolgerà tante altre anche nel futuro. Oggi aggiungiamo a questa lista la presentazione di un film imperdibile che ha tenuto tutti incollati allo schermo e che ci farà venire i brividi. Si tratta di “Dune Drifeter”, una storia di fantascienza che potrebbe coinvolgere diversi spettatori.

La trama di Dune Drifeter

Il film ruota attorno a delle navicelle spaziali impegnate in una guerra sul pianeta Erebus contro delle forze aliene. Dunque, si tratta di uno scenario che molti di noi conoscono piuttosto bene, soprattutto coloro che sono fortemente appassionati di fantascienza. Le navicelle sono guidate dalla squadra Gemini che, nonostante gli avvisi del capitano, decide comunque di atterrare su Erebus. E qui le cose diventeranno davvero difficili. Lo spettacolo di morte, infatti, trafiggerà i cuori dei combattenti che non si aspettavano minimamente di trovarsi di fronte a una situazione del genere. Le vicende drammatiche, di cui non racconteremo nulla per non rischiare uno spoiler, colpiranno certamente lo spettatore, incredulo dinanzi a ciò che vedrà.

“Dune Drifeter” ha in parte diviso la critica, tra chi lo ha trovato ben strutturato, soprattutto facendo riferimento alle inquadrature fatte nelle navicelle, e chi invece lo ha visto come costruito e poco emozionante. Fatto sta che il parere su un film è anche molto soggettivo e in tanti lo hanno amato quindi, se ci piace questo genere, varrà sicuramente la pena vederlo.

