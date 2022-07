Molti accompagnano il pesce con il vino bianco ma pochi abbinano cozze e fritto di mare a queste birre 

In Italia sono tanti gli appassionati di vino e coloro i quali non sanno rinunciare a un buon bicchiere per accompagnare le pietanze in tavola. D’altronde, viviamo in una Nazione dedita a questo tipo di prodotto, da secoli presente nel nostro territorio. In base alle varie zone si produce vino o rosso o bianco e il clima conferisce un carattere del tutto unico all’uva.

Ogni varietà si sposa bene con alcuni piatti della tradizione, per esempio molti vini rossi sono ideali per risaltare il gusto di formaggi o carni rosse. Mentre, solitamente, beviamo del vino bianco o delle bollicine per gustare piatti a base di pesce, primi, secondi o grigliate. D’estate ci sono più occasioni per andare a mangiare pesce fresco fuori o per cucinarlo in casa, crediamo che l’unico abbinamento possibile sia con un vino freddo bianco, secco o fruttato.

Potremo mangiare sotto le stelle un profumato piatto di pesce, una croccante e perfetta frittura mista di calamari e seppioline, una zuppa di cozze e vongole. Un aperitivo con ostriche e cruditè di mare per un pasto regale che pensiamo vada servito per forza con del vino. In effetti, potremmo anche provare qualcosa di diverso, come la birra, una bevanda alcolica fresca saporita.

Chi, ad esempio, è intollerante o non gradisce il gusto del vino, potrà provare ad abbinare ricette di mare a delle birre eccezionali. Per quanto riguarda cozze, vongole, fasolari e ostriche, dal sapore sapido e minerale, dovremmo accostare una birra più “acida” che possa valorizzare i prodotti del mare. Non deve prevalere il gusto della birra, ma dovremo bilanciare o contrastare i sapori ricchi delicati del pesce.

Anche se molti accompagnano il pesce con il vino bianco, dunque, potremmo sostituirlo con eleganti birre. Quindi scegliamo quelle realizzate con metodo “Champanoise”, ricche di bollicine, o una Stout delicata, tostata e amarognola. Se ricerchiamo un gusto più floreale, invece, optiamo per una Wheat Ale, rinfrescante, dolce e morbida al palato. Tipologie che potrebbero risaltare molluschi e crostacei crudi, senza rimpiangere i classici accostamenti.

Altri abbinamenti

Potremmo, invece, accompagnare le pietanze a base di pesce più grasse, come fritture e preparazioni più elaborate, con altre birre che aiutano a sgrassare. Scegliamo una Pils o Lager, leggera e secca, non copre per niente i sapori, anzi li esalta. La birra blanche è particolarmente versatile, si sposa bene con le tartare, carpacci, crostacei e sushi, o con piatti delicati come involtini. Con sgombro, salmone e pesce azzurro, beviamo un’IPA con sentori agrumati e aromatici, ideale anche per ricette che prevedono gli agrumi.

