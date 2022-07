Tra i problemi più fastidiosi che molte persone stanno fronteggiando negli ultimi mesi vi è sicuramente l’invasione degli insetti. L’arrivo del caldo e l’esplosione della stagione estiva, infatti, favoriscono la loro riproduzione e proliferazione anche negli ambienti di casa.

Tra le specie più diffuse, oltre a blatte, zanzare e cimici, troviamo anche le formiche alate, o anche dette carpentieri. Esse sono simili alle formiche comuni ma, a differenze di esse, possiedono appunto le ali. Durante la fase di accoppiamento, infatti, molte formiche sviluppano le ali per andare alla ricerca di una nuova colonia da fondare.

Benché non si tratti di insetti pericolosi per l’uomo, essi infestano spazi esterni ed interni della casa, causando parecchi problemi strutturali. Nei giardini, ad esempio, queste formiche potrebbero colonizzare i terreni oppure insediarsi all’interno di tronchi o cumuli di legname.

Dentro casa, invece, potrebbero formare dei nidi nei muri, nelle tubature e, soprattutto, nei mobili, nelle strutture e nei pavimenti in legno. Quando si verificano queste ultime circostanze, bisognerebbe prestare molta attenzione e verificare prontamente l’integrità del legno. Per fortuna, esistono diversi metodi per accorgersi dell’infestazione e per tentare di debellare queste colonie. Nelle prossime righe ne valuteremo alcuni e sveleremo un rimedio davvero eccezionale per eliminare il problema alla radice.

Ecco come liberarsi velocemente delle formiche alate e proteggere mobili e travi in legno con questo rimedio portentoso

Le formiche alate, quindi, amano intaccare le strutture in legno e nidificare al loro interno. Tuttavia, a differenza delle termiti, ad esempio, esse agiscono in maniera diversa. Le formiche, infatti, non mangiano il legno, ma lo scavano in profondità per formare le nuove colonie.

Un’altra differenza sostanziale si può anche riscontrare nei danni causati dai due insetti. Infatti, in caso di attacco da parte delle termiti, gli effetti sul legno sono subito piuttosto evidenti. Nel caso delle formiche, invece, i danni strutturali si notano nel lungo periodo.

Questo fattore renderebbe più difficile individuare un’eventuale infestazione. In realtà, però, anche le formiche lasciano dei segni che potrebbero farci insospettire. Uno di questi è la presenza, in prossimità del legno, di una finissima segatura.

Abbiamo diversi rimedi a nostra disposizione

Per allontanare le formiche possiamo utilizzare diversi approcci, anche a scopo precauzionale. Un buon modo per prevenire l’invasione di questi insetti è fare attenzione a tutte le piante presenti all’interno della casa. Le piante, infatti, spesso e volentieri vengono attaccate dagli afidi che, a loro volta, attirano le formiche. Debellare gli afidi, quindi, vuol dire non solo mantenere in salute le nostre piante, ma scoraggiare anche la presenza delle formiche.

Un rimedio, invece, molto utile per eliminare le formiche da travi e mobili è quello di preparare una miscela di acqua e sapone di Marsiglia. Una volta creata, questa andrà spruzzata nei vari punti di interesse e lasciata agire per un’oretta. Trascorso il tempo necessario, basterà poi passare sulle varie superfici un panno imbevuto di un’altra soluzione composta da alcool etilico e olio di lino. Quest’ultimo passaggio garantirà una protezione davvero eccezionale e, allo stesso tempo, nutrirà il legno. Quindi, ecco come liberarsi velocemente delle formiche alate e proteggere le nostre abitazioni da questi insetti.

