La moda è spesso un’arma a doppio taglio, perché permette di seguire le tendenze senza riuscire, però, sempre a valorizzare le caratteristiche del proprio fisico. La Redazione aveva già spiegato quali sono i migliori outfit per valorizzare i fisici a pera, mela, triangolo e clessidra. Se l’obiettivo è migliorare i propri punti di forza e nascondere i propri difetti, bisogna puntare sull’abbigliamento giusto.

Ad esempio, molte stanno portando questo straordinario capo dell’estate ma alcune donne non dovrebbero indossarlo. Si tratta del top con scollo halter o “scollatura all’americana” e il Team di Moda vuole spiegare a quali donne dona e quali dovrebbero evitarlo. Al termine dell’articolo, invece, qualche consiglio per abbinarlo in modo infallibile!

Che cos’è il top con lo scollo halter e quali tipologie di fisico valorizza

Si tratta di un top non molto lungo o di un crop top che lascia vedere la pancia. La caratteristica principale è però un’altra: lo scollo lascia scoperte spalle e parte della schiena. Questa tipologia di scollatura circonda il collo e incornicia il viso e conferisce un tocco di eleganza anche agli outfit più casual. Se però riesce a valorizzare le caratteristiche di molte donne, non è possibile dire lo stesso per altre tipologie di fisico.

Il top con scollo halter è sconsigliabile alle donne che hanno spalle possenti e una corporatura abbastanza “mascolina” in questa zona. Non è adatto neppure alle donne più adulte e ai fisici meno tonici. Il top halter farà ricadere inevitabilmente l’attenzione proprio sulla zona delle braccia.

Non è un caso che questa tipologia di scollo sia tipica anche dei top sportivi. Il taglio obliquo che percorre le spalle arriva fino alla schiena. Le donne che hanno una bella schiena da mettere in risalto ovviamente dovrebbero puntare proprio su questi modelli. Essi tenderanno anche a nascondere leggermente il decolleté, quindi è sconsigliato utilizzarlo quando non si hanno forme particolarmente abbondanti e sinuose.

Come abbinare il top halter nei diversi outfit

In caso si tratti di un crop top consigliamo di puntare su un pantalone a vita alta, in modo da non lasciare troppa pancia scoperta. Il top con scollo halter è graziosissimo anche con le gonne lunghe e scivolate o con le gonne a ruota lunghe al polpaccio. Il miglior abbinamento è, però, con gli shorts o con jeans lunghi con la gamba leggermente ampia. Per quanto riguarda le scarpe, invece, via libera a sandali e comode sneakers.