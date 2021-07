Abbiamo tutti una vita frenetica. Abbiamo tutti mille impegni, mille questioni da risolvere anche complicate. Non dobbiamo dimenticarci, però, che prima di tutto siamo esseri umani. Il cuore conta. Infatti, in pochissimi fanno quest’azione semplice e quotidiana che fa bene al cuore.

Dare vuol dire ricevere

Possiamo essere religiosi o no. Possiamo credere in qualsiasi divinità, Dio o Ente Supremo. Gesù, Mosé, Maometto, Buddha o chi vogliamo. In ogni caso, sappiamo bene che esistono azioni buone (come questa) e azioni meno buone. Di per sé lo sappiamo bene, ma raramente ci impegniamo ogni giorno per fare qualcosa di buono per gli altri. Certo, c’è chi dice che ha già troppo lavoro. Altri dicono che avere una famiglia ed esserle fedele è già di per sé un’opera buona.

Tuttavia, per fare davvero delle opere di bene, dobbiamo capire che queste devono essere completamente disinteressate. Non possiamo fare delle opere di bene a chi vogliamo già bene, non funziona così. Allo stesso tempo, c’è un vecchio adagio che dice che il volontariato si fa, non si dice. Ecco, capite queste cose passiamo all’atto pratico. Come possiamo fare?

In pochissimi fanno quest’azione semplice e quotidiana che fa bene al cuore

Una prima idea potrebbe essere quella di scrivere delle lettere o alle persone nelle case di riposo o in carcere. In entrambi i casi, parliamo di persone che non possono uscire da una stanza, spesso per il resto della loro vita. Lontane dai loro affetti più cari, queste persone rischiano di sentirsi spesso sole.

Per quando riguarda le persone in carcere, ci sono molti siti internet che permettono l’invio di posta ai detenuti. Anche in questo caso riusciamo a fare qualcosa per il prossimo comodamente da casa nostra. Eh sì, le azioni che fanno bene al cuore magari non fanno bene al portafoglio. Tuttavia, come si sa non si solo pane vivrà l’uomo.