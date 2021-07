Vogliamo proporre, con questo articolo, un piatto molto semplice, veloce e fresco perfetto per queste giornate calde e afose.

L’unico modo per sopportare il caldo di questo periodo è andare al mare. Stare al fresco sotto l’ombrellone e fare qualche tuffo per rinfrescarsi.

Anche chi decide di andare in montagna fa la scelta giusta per sopportare al meglio queste temperature.

Ma anche ciò che mangiamo quando soffriamo il caldo fa la differenza.

Tutti i piatti complicati, caldi e di lunga preparazione lasciano il posto a cibi freschi come frutta, frullati, gelati, insalate.

Gli ingredienti

Purtroppo, però, d’estate c’è poca fantasia dovendo accettare di abbandonare l’utilizzo del forno e spesso anche dei fornelli.

Vogliamo, perciò, proporre oggi una ricetta gustosa ed estiva, l’aperitivo al salmone semplice e veloce perfetto per ogni occasione.

Basterà avere a disposizione 5 grissini, i fiocchi di latte, un cetriolo, 5 fettine di salmone affumicato, olio, sale e pepe.

Prepariamo i nostri aperitivi utilizzando dei bicchierini dentro ai quali presenteremo la nostra ricetta ai nostri ospiti.

L’aperitivo al salmone semplice e veloce perfetto per ogni occasione

Per prima cosa, quindi, sbricioliamo i grissini che faranno da base.

Disponiamo sopra ai grissini qualche grammo di fiocchi di latte che, piano piano, faranno ammorbidire la nostra base di grissini.

Sopra ai fiocchi di latte, mettiamo i pezzettini di cetriolo precedentemente sbucciato, lavato e tagliato a fettine sottili.

Condiamo con un goccio d’olio, un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Solo all’ultimo, disponiamo in maniera ordinata le fettine di salmone affumicato, che sarà il protagonista della nostra ricetta.

Possiamo preparare tanti bicchierini in base a quanti ospiti abbiamo.

Questa è una ricetta che possiamo sfruttare in qualsiasi occasione. Possiamo offrirla durante una cena in terrazza, ma anche durante un pranzo in giardino o addirittura portarla al mare con la borsa frigo.

È una ricetta gustosa, fresca ed estiva che ci farà impazzire di gusto.

Creare nuove ricette è possibile con un po’ di fantasia e desiderio di gustare cibi sfiziosi.