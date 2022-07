Per centinaia di anni le regole estetiche che coinvolgono le donne prevedono la rimozione dei cosiddetti peli superflui. Moltissime donne per avere un aspetto più femminile hanno adottato le tecniche più disparate. Dall’uso della classica lametta, passando per la ceretta, sino ai metodi più moderni come il laser. La moda vuole che per essere considerate attraenti si debbano rimuovere i peli su gambe, ascelle e sul viso. Sempre più donne cercano di mettere in discussione questa consuetudine ribellandosi. Oggi spiegheremo perché molte donne dicono no a lamette e ceretta ma adottano una soluzione nuova e stupefacente.

La forza della pubblicità e del marketing

In passato c’erano canoni estetici estremi e dolorosi, basti pensare all’uso di corsetti o di altre forme di costrizione. Nel corso delle epoche i canoni sono cambiati, per esempio negli anni ’60 le donne si sono liberate del reggipetto e di altri abiti aderenti. Il tabù dei peli in realtà è più recente di quanto si immagini. Basta osservare foto d’epoca per rendersi conto che anche le più celebri dive non se ne preoccupavano più di tanto. È a partire dagli anni ’80 che l’ideale di bellezza atletico e patinato propone una pelle liscissima e depilata. Il condizionamento che ci porta a rimuovere i peli ha origine nelle pubblicità di rasoi e creme più che nell’educazione che abbiamo ricevuto.

Negli ultimi anni numerose donne si sono soffermate sulla riflessione attorno a questo modello estetico, proponendo delle alternative. Rendendosi conto di come in moltissime non depilavano gambe e braccia per sentirsi più belle ma più accettabili, hanno compreso come si potesse ribaltare questo modello di bellezza.

Molte donne dicono no a lamette e ceretta per una moda che impazza

Ed è così che è nato un movimento che propone di lasciare crescere i peli e di esibire gambe e ascelle al naturale. L’intento di questa proposta non è quello di rendere inaccettabile il modello precedente, bensì di sdoganare la libertà di scelta. Si crede che la decisione di rimuovere i peli deve essere della donna e non frutto di condizionamenti. Così possiamo scegliere se e quali parti del corpo depilare. Potremmo lasciare le ascelle al naturale e continuare a radere le gambe, oppure il contrario.

La buona notizia è che in passato questa sembrava una scelta radicale ed inaccettabile, ma ora non lo è più. Grazie alle numerose modelle e influencer che hanno reso una cifra stilistica la presenza di peli anche noi possiamo scegliere cosa è meglio per noi.

