Un problema che moltissime donne incontrano nell’età adulta è quello dei peli superflui. Quando questi appaiono nei luoghi coperti dagli abiti è meno allarmante, ma quando sono in viso spesso ci disperiamo. In certi casi da un giorno all’altro ci troviamo con peli neri sul mento o sulle guance e non sappiamo che fare.

Oggi vogliamo parlare di metodi alternativi, che non siano il rasoio o la classica ceretta. Scopriamo perché, infatti, non serve il rasoio per rimuovere i baffetti e i peli dal mento grazie a queste tecniche semplici e facili.

Delle tecniche che vengono da oriente

Quando si tratta della rimozione dei peli tutti noi sappiamo che esistono vari tipi di depilazione. Da quelle definitive con il laser e la luce pulsata a quelle momentanee come il rasoio, c’è l’imbarazzo della scelta. Quando si tratta dei peli in viso, però, dobbiamo usare precauzioni e cautele, dato che è una zona delicata.

In questa parte del corpo è preferibile evitare il rasoio perché i peli ricrescerebbero rapidamente. Allo stesso modo gli esperti sconsigliano l’uso della cera calda, che potrebbe causare macchie scure e secchezza della pelle. Se, però, ci troviamo con una fitta peluria e peli duri sul mento cosa possiamo fare?

Oggi vogliamo proporre due metodi diversi tra loro caratteristici per la loro delicatezza. Entrambi vengono dal Medio Oriente e dal mondo arabo e sono sempre più alla moda anche in Europa.

Il primo metodo di cui parleremo è quello della cera araba fatta con la pasta di zucchero. Lo zucchero viene scaldato in una padella e fatto sciogliere fino a ottenere una pasta densa e appiccicosa. Poi viene stesa sulla pelle in modo che intrappoli i peli superflui. Dopo pochi istanti viene fatto uno strappo nella direzione opposta rispetto alla crescita dei peli.

Non serve il rasoio per rimuovere i baffetti e i peli dal mento ora che conosciamo questo metodo indolore

Un altro metodo, se non amiamo gli strappi, è quello del filo arabo. Questa antica tecnica è amatissima per la sua precisione e la semplicità con cui si può praticare. Non serve altro che un filo, in nylon o in cotone, arrotolato su sé stesso e fatto roteare a distanza in modo da intrappolare i peli.

Questa tecnica non usa sostanze chimiche, ma solo la forza dei fili e permette di depilare senza causare macchie, allergie e ferite. Possiamo rivolgerci a delle estetiste esperte oppure imparare la tecnica da qualche tutorial, il risultato ci lascerà sbalordite.

