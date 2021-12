Spesso quando qualcosa si rompe, la soluzione più immediata consiste nel gettarlo via. Però in questo modo spesso si perpetua una spirale di consumismo. A volte invece vale la pena di provare a trovare delle soluzioni per continuare a usarli. Abbiamo spesso parlato dello spreco alimentare. Ad esempio è un peccato buttare via le arance spremute perché possono farci risparmiare molti soldi e valgono oro per la salute. Lo stesso vale anche per tutto il mondo degli indumenti. Infatti molte donne buttano via i collant smagliati e rotti senza sapere che valgono oro con questi tre geniali riutilizzi. Vediamo insieme quali sono e come possiamo sfruttarli per ridurre lo spreco.

Il primo consiste nella cura dei capelli e segue un fenomeno che ultimamente sta prendendo piede nel mondo del beauty, le “heatless curls”. Letteralmente questo termine inglese significa onde senza calore e consiste nell’attorcigliare i capelli asciutti o a volte anche bagnati e tenerli in posa una notte per far sì che prendano la forma desiderata. Però esiste la stessa tendenza anche per lisciarli: ecco infatti il metodo infallibile per avere i capelli naturalmente lisci senza sforzo e senza spendere in piastre e bigodini. In questo caso basta avere una porzione integra di collant e indossarla per proteggere i capelli e aiutarli a prendere una piega.

Invece il secondo riutilizzo dei collant consiste semplicemente nel ricavare delle piccole calze che arrivino all’altezza della caviglia e poi riutilizzarle durante la primavera e l’estate per indossare delle calzature come ad esempio i mocassini. Le parti più rovinate invece si possono utilizzare per lucidare le scarpe eleganti.

Infine dai vecchi collant si possono ricavare dei guanti che naturalmente non sono utili per scaldare ma per completare il look dandogli un tocco rock e underground. Data l’ispirazione la presenza di eventuali smagliature potrebbe portare a rendere questo dettaglio ancora più cool. Qui vanno bene sia le calze a rete che quelle normali scure. Basta munirsi di un paio di forbici e di fantasia e praticare con estrema attenzione dei fori per le dita. In alternativa si può solo fare quello per il pollice e un altro che possa tenere scoperte tutte le altre quattro dita.

