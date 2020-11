Oggi, in quest’articolo, scopriremo un “metodo algerino” per avere i capelli forti e in ordine.

Lisci o ricci, le signore non sono mai contente dei propri capelli. Da questo sentimento nascono, poi, spese folli e spesso immotivate: creme, spume, pettini e detergenti di ogni genere.

Alcune spendono anche moltissimi soldi per comprare degli apparecchi per lisciare la chioma che poi finiranno irrimediabilmente in un cassetto.

Per questo, oggi spieghiamo il metodo infallibile per avere i capelli naturalmente lisci senza sforzo e senza spendere in piastre e bigodini.

Il “metodo algerino” per avere i capelli forti e in ordine

Esiste infatti un trucco: ecco il metodo infallibile per avere i capelli naturalmente lisci senza sforzo e senza spendere in piastre e bigodini.

Questa procedura deriva direttamente dall’Africa, continente in cui le donne hanno dei capelli ricci molto resistenti. Dall’esigenza di renderli più domabili nasce il “kardoune”. Si tratta di un nastro di tela molto lungo che aiuterà a rendere tutte le chiome più disciplinate. Evitando, così, anche l’odiatissimo fenomeno delle doppie punte.

Basta, infatti, lavarsi la testa, tamponarla delicatamente e pettinare adeguatamente la chioma. Tale operazione andrebbe fatta poco prima di andare a dormire. E ciò proprio per permettere al “kardoune” di rimanere in posa per tutto l’arco della notte.

Avvolgere con delicatezza

A questo punto, è necessario raccogliere i capelli in una coda bassa non troppo stretta. Poi, bisogna avvolgere, con la massima delicatezza, i capelli all’interno del nastro, per tutta la loro lunghezza. Per fissarlo basterà stringerlo adeguatamente e fermarlo con un elastico verso la fine. In alternativa va anche bene usare un vecchio collant: però attenzione, deve essere integro.

Oggi abbiamo svelato il metodo infallibile per avere i capelli naturalmente lisci senza sforzo e senza spendere in piastre e bigodini. Per preservare la bellezza delle nostre chiome consigliamo anche di consultare questo: un rimedio contro le punte secche.