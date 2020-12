Il bicarbonato rientra tra i rimedi della nonna ed è uno dei prodotti naturali più usati in casa.

Grazie alle sue innumerevoli proprietà può essere utilizzato in tantissimi modi diversi. Vediamo insieme quali.

Argento olio e caffè

Esistono dieci modi sorprendenti per utilizzare il bicarbonato di sodio.

Il primo è un metodo efficace per pulire l’argenteria. Bastano tre parti di bicarbonato e una di acqua per ottenere una pasta pulente in grado di rendere brillante i vostri pezzi di antiquariato. Bisogna strofinare delicatamente la pasta con un panno umido e poi risciacquare con acqua tiepida.

Per eliminare cattivi odori e macchie da caffettiere e teiere è necessario immergerle in acqua calda e bicarbonato; se invece si vuole pulire sia l’interno che l’esterno del microonde, occorre immergere un panno nel mix di acqua e bicarbonato, strofinarlo e risciacquare soltanto con dell’acqua.

Un altro dei dieci modi sorprendenti di utilizzare il bicarbonato riguarda le tracce di grasso e olio. Nel caso in cui ci troviamo davanti a queste macchie, bisogna cospargerle con del bicarbonato e strofinarle con una spazzola umida.

Per la cura e il benessere del nostro corpo

Il bicarbonato ha una funzione importante anche nell’ambito della cura del nostro corpo.

Dopo una lunga giornata di lavoro, le nostre gambe possono essere affaticate e pesanti. Dobbiamo munirci di una semplice bacinella, sciogliere due cucchiai di bicarbonato in acqua calda e immergere i nostri piedi. Rimedio da usare sino a quando la temperatura dell’acqua non si sarà raffreddata.

Nel caso in cui si abbia un principio di raffreddore o si soffra di una fastidiosa tosse, la parola chiave è suffumigi. Il bicarbonato, infatti, possiede anche delle proprietà sfiammanti e disinfettanti: accompagnandolo con erbe e olii essenziali aiuta a lenire questi disturbi. Sciogliendo le componenti in acqua calda e coprendo la testa con un panno non resta che inalare il contenuto. Soluzione ideale per sbloccare le vie respiratorie.

Utile anche come scrub di bellezza. Unito con dell’acqua e in proporzione 1/3 otterremo una crema spalmabile per il viso. Sfregando delicatamente il composto nella zona T, per poi risciacquare con cura, elimineremo odiosi punti neri e otterremo una pelle più luminosa.

Rimedio per faccende domestiche

Alcuni dei dieci modi sorprendenti per utilizzare il bicarbonato riguardano la pulizia della casa.

Nel caso in cui dalla lavastoviglie provengano cattivi odori, non resta che aggiungere un cucchiaio di bicarbonato prima di azionare il lavaggio. Fondamentale per neutralizzare gli odori.

Il bicarbonato è un rimedio efficace anche per pulire tappeti e peluche.

Infine, se alcuni abiti sono stati protagonisti sfortunati dell’azione dell’asciugatrice, non resta che utilizzarlo: i nostri maglioni di lana torneranno come nuovi.