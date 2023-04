Il setup del 6/7 aprile dovrebbe aver fatto archiviare il ribasso di marzo, e lasciato alle spalle il minimo annuale. Inoltre, come da calcoli sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, nei mesi scorsi si dovrebbe essere formato anche il minimo dell’intero decennio. Se la nostra view si rivelerà corretta, da ora in poi rimanere investiti sui mercati azionari potrebbe esere molto premiante. Nel breve termine: i mercati azionari verso un forte rialzo fino ad agosto? Potrebbe essere molto probabile.

Il contesto macroeconomico

Oggi ancora qualcuno continua a scommettere su ulteriori rialzi dei tassi di interesse, altri sulla recessione. Gli ultimi dati pubblicati a parer nostro evidenziano un ciclo economico internazionale armonizzato con gli attuali tassi di interesse. Non si ravvisano al momento eccessi, e l’inflazione sembra pronta a rientrare. Nonostante la curva dei rendimenti segnali una possibile recessione economica, il nostro parere è che questo indicatore non ha efficacia al 100%, e che i dati pubblicati di volta in volta, lasciano intravedere la possibilità che nei prossimi mesi ci posssa essere un atterraggio morbido dell’economia.

Giornata positiva quella odierna.

Alle ore 20.13 della giornata di contrattazione del 19 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi sui mercati analizzati:

Dax Future

16.050

Eurostoxx Future

4.346

Ftse Mib Future

27.460

S&P500

4.156,32.

I mercati azionari verso un forte rialzo fino ad agosto?

Dopo il minimo segnato a ridosso del setup del 6/7 aprile, i nostri calcoli indicano il seguente scenario: i prezzi dovrebbero salire fino al 4 agosto di almeno un altro 5/7% dai valori attuali.

Quali sono i livelli che manteranno il trend dei prossimi 2/3 giorni al rialzo?

Chiusure giornaliere superiori a:

Dax Future

15.628

Eurostoxx Future

4.224

Ftse Mib Future

26.295

S&P500

4.068.

Quale probabilità calcolano al momento i nostri oscillatori per far iniziare un ritracciamento superiore al l’1% nei prossimi 2/3 giorni?

Solo del 30%.

