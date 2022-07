Agosto è alle porte e con il caldo record delle ultime settimane, saranno molti gli italiani che si dirigeranno verso località balneari per cercare un po’ di refrigerio. Ormai, per la prova costume è tardi, ma esistono alcuni trucchetti con i quali possiamo sentirsi belle e seducenti anche in riva al mare. Dunque, la verità è che la corsa alla forma fisica perfetta non serve a nulla, ciò che conta è saper valorizzare i punti di forza della nostra fisicità. La moda moderna tiene conto anche di questa nuova consapevolezza delle donne.

Oggi, infatti, i capi più amati e apprezzati sono quelli che puntano su una “vestibilità versatile”, capace di adattarsi ad ogni fisico in modo strepitoso. Le donne dell’estate 2022 sono chic ma senza rinunciare alla comodità. Non a caso, nonostante una storia di successo lunga decenni, calzature senza tacco come le Birkenstock, ad esempio, sono tornate alla ribalta soprattutto negli ultimi 2 anni, conquistando anche le giovanissime generazioni (grazie ai social). Dunque, la moda estate 2022 continua a stupire e anche per il mese di agosto propone una serie di capi, accessori, materiali e stampe da non perdere.

Una stampa dalle origini antichissime

Una moda, quella del 2022, caratterizzata dal revival del vintage e dai grandi ritorni che fanno battere il cuore. La stampa paisley, ad esempio, sta spopolando sulle spiagge ma anche in città. Dalle origini antiche, questa stampa (nota anche come buteh o buta) dagli anni ’80 ha conquistato le case di moda più importanti e da allora non ci ha più abbandonato. Partita dalle regioni del Kashmir in India e passata addirittura da Napoleone Bonaparte, oggi la stampa paisley si è trasformata in un tratto iconico che ogni anno, in qualche modo, diventa nuovamente di tendenza.

Moda estate 2022, la tendenza imperdibile per un look favoloso anche a 50 anni

L’iconico pattern dalla caratteristica forma a goccia si ripropone anche quest’anno. Un vero must have soprattutto sui capi freschi e leggeri dell’estate: vestitini e pantaloni. Quest’anno, però, anche i costumi si tingono di disegni antichi. Da non perdere i costumi interi, sui quali la stampa paisley sprigiona tutta la sua bellezza. Il costume intero paisley è un ottimo compromesso per le donne più mature che vogliono nascondere qualche imperfezione. Per le donne più formose è meglio optare per modelli in cui la stampa paisley è inserita in modo strategico, valorizzando la silhouette. Attenzione, poi, alle bandane, gli accessori dell’estate che tornano di moda proprio con i disegni a stampa paisley. Un trend accolto dalle ragazze ma anche dalle donne più mature. Dunque, da provare assolutamente senza vincoli d’età.

Lettura consigliata