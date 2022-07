Già non è semplice prendersi cura delle piante quando le temperature sono favorevoli. Figuriamoci evitare che secchino con questo caldo afoso e la scarsità delle piogge. Trovare piante o arbusti che riescano a sopravvivere nel nostro giardino è davvero una grossa impresa.

Ritrovarsi con piante rinsecchite e senza fiori può dipendere da tanti fattori. Sicuramente le temperature incidono parecchio, e anche l’intensità dei raggi solari. Altre volte, però, la causa si può trovare nella scelta della pianta da mettere a dimora. Troppo spesso optiamo per le piante più famose, senza sapere che esistono varietà più resistenti. Oggi parleremo proprio di una pianta poco conosciuta, ma che dovremmo avere tutti, in giardino o in terrazzo.

Fiorisce tutta l’estate e non muore mai questa splendida pianta da giardino

Stiamo parlando della Potentilla, un arbusto che fiorisce da maggio fino al mese di ottobre. Cosa c’è di meglio di una pianta che ci regala splendidi fiori per tutta la durata dell’estate e anche oltre? I fiorellini, per lo più dal colore giallo intenso, riempiono di gioia solo a vederli. Esistono diverse varietà di questo arbusto perenne con fiori sul rosa, arancio, ma anche bianco o rosso. Un arbusto ideale per le bordature del giardino, ma che cresce bene anche in vaso in terrazzo. Si tratta di una pianta che non cresce in altezza, ma è molto piena e rigogliosa. È una pianta così resistente che si adatta al clima delle Alpi fino a quello del litorale. Sopporta vento, caldo e freddo, anche se troppo vicino al mare risente della salsedine. Per il resto è la pianta perfetta per chi non ha tempo di stare dietro al giardino.

Come prendersene cura per una fioritura incredibile

Non necessita di troppe cure e cresce indisturbata in qualsiasi parte d’Italia con un normale terriccio universale. Una base di argilla espansa le permette di drenare l’acqua, che dovrà ricevere in abbondanza ma raramente. Non c’è bisogno di potarla e in genere non viene attaccata da nessun tipo di parassita o malattia. Questa splendida pianta, inoltre, produce dei fiori molto amati dalle api. In genere siamo abituati a piantare arbusti che tengano lontani gli insetti, non il contrario. Ma se alcune hanno una funzione repellente per gli insetti più fastidiosi, la Potentilla accoglie solo le incredibili api. Se si soffre di allergia o si è entomofobi è bene saperlo prima di piantarle.

A volte ci sembra difficile trovare una pianta che fiorisce tutta l’estate e non muore mai, è vero. Ma è solo perché siamo abituati sempre alle solite piante che hanno tutti. Gerani, gerbere, ciclamini ormai sembrano aver preso il sopravvento su tutte le altre. Ma oltre alla Potentilla ci sono tantissime altre piante estive che hanno fioriture spettacolari e lunghe. Basta solo fare un salto dal vivaio e vedere tra quante varietà possiamo scegliere.

