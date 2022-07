L’estate è il momento migliore per sfoggiare una raffinata pedicure. Che sia fatta in casa o da un’estetista professionista, è fondamentale scegliere il colore giusto per valorizzare al meglio i nostri piedi. Ma se chi ha il piede fine, allungato e abbronzato ha l’imbarazzo della scelta, chi invece ha i piedi più tozzi o pallidi dovrebbe evitare alcuni colori per valorizzare al meglio i piedi. Vediamo quindi quali colori scegliere per una pedicure perfetta se abbiamo i piedi tozzi o grassocci.

Evitiamo i colori scuri

La prima regola è di evitare i colori troppo scuri, che non ci aiutano a far sembrare le dita dei piedi più lunghe e affusolate. Questo consiglio vale anche per la manicure. Alcuni colori andrebbero evitati soprattutto dopo i 50 anni, perché rischiano di far sembrare i piedi più vecchi e rugosi. In particolare, sono banditi il nero, il blu, il bordeaux e il verde scuro, se non vogliamo che i nostri piedi sembrino corti, tozzi e pallidi.

È questo lo smalto per far sembrare i piedi tozzi più eleganti e affusolati

Ma allora quali sono i colori migliori per la pedicure estiva? Certamente i colori chiari. Possiamo puntare sul verde salvia, arancione, lilla, verde menta, azzurro o altre sfumature. Assolutamente ammesse le sfumature pastello, ma non lasciamoci intimidire dai colori fluo, che negli ultimi anni sono tornati di moda. In particolare, l’arancione corallo, il fucsia o il giallo evidenziatore si vedono ormai anche sui piedi delle signore più raffinate. Ma anche se preferiamo una pedicure più tradizionale abbiamo l’imbarazzo della scelta.

Torna di moda la french pedicure

Scegliamo questo smalto per far sembrare anche i piedi tozzi e pallidi molto più eleganti e raffinati: la french pedicure. La french pedicure prevede uno smalto trasparente su gran parte dell’unghia, con una striscia colorata soltanto in punta. La french tradizionale è di colore bianco, ma sperimentiamo senza indugio anche con altri colori, come il verde, il blu, il rosso, o il fucsia. Per far sembrare i nostri piedi più abbronzati, puntiamo in particolare su una french pedicure color corallo. Se i nostri piedi sono già abbronzati, o abbiamo la pelle scura, scegliamo senza indugio il giallo o l’arancione, che faranno risaltare ancora di più i nostri piedi. Per prevenire l’invecchiamento cutaneo e le macchie della pelle ricordiamoci sempre di applicare la crema solare anche sui piedi.

