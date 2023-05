Allevare libellule in balcone o giardino non è una pazzia perché risolvi un problema davvero sgradevole

Creare in casa un habitat ideale perché le libellule prolifichino potrebbe essere un buon metodo per risolvere alcuni problemi tipici della primavera e dell’estate. In maniera del tutto naturale potremmo rendere più verdi i nostri spazi casalinghi e trarne grandi vantaggi.

Molti pensano ai sistemi per debellarle, ma le libellule non danno noia e risolvono i problemi tipici di questo periodo. Le nostre case sono infestate da zanzare e moscerini che non ci lasciano in pace e appena le temperature salgono dobbiamo ricorrere a zampironi e prodotti simili. Diverse persone utilizzano ancora prodotti nocivi per le persone e per l’ambiente intorno.

Le libellule vanno ghiotte di zanzare e moscerini e avere la loro presenza in balcone o giardino ci assicura maggiore tranquillità. Non servono grandi spazi per poterle ospitare, quelli che abbiamo già vanno benissimo, devono solo essere sistemati nella maniera migliore. Per esempio un piccolo giardino potrebbe essere ideale per creare uno stagno largo 6 metri e profondo 60 centimetri. L’importante è che lo stagno venga posizionato al sole perché le larve delle libellule hanno sangue freddo e hanno bisogno del caldo.

Biodiversità per vivere meglio

Allevare libellule in balcone o giardino è possibile, basta scegliere le piante giuste. Le libellule usano le piante per nutrirsi e per depositare le uova. Trifogli e giunchi sono tra i preferiti. Se abbiamo creato un laghetto puliamolo attentamente per fare in modo che le piante non blocchino i raggi del sole in superficie. Naturalmente non mettiamo pesci aggressivi nello stagno perché mangerebbero le larve delle libellule annullando ogni possibilità di difesa.

Se abbiamo un balcone e vogliamo trasformalo in una piccola oasi ecologica, allevare le libellule potrebbe essere l’idea giusta. Non solo. Avere coccinelle e farfalle e promuovere la biodiversità potrebbe darci grandi soddisfazioni. Persino le api tanto temute sono utili per tenere l’ambiente sano e pulito e allontanare gli insetti molesti. Le libellule ci spaventano di meno, potremmo ospitarle dentro giardini pensili creati in balcone utilizzando anche i davanzali delle finestre oppure comporre giardini verticali con le loro piante preferite. Avere le oasi in città è un modo intelligente per fuggire dallo smog e trovare pace e tranquillità.

Allevare libellule in balcone o giardino con poco lavoro

Le libellule sono insetti colorati, belli da vedere e da avere intorno. Non sono molesti ed è affascinante assistere alla crescita, al passaggio da larve a insetti adulti. Le libellule in casa possono essere allevate anche in box da 10 galloni con spazi minimi. Possiamo acquistare larve o ninfe in negozio, creare box da soli, riempirli stando attenti a tenere lontani cloro o calcare e addobbarli come meglio crediamo. Utilizziamo alghe naturali per avere l’habitat giusto ma stiamo attenti a non esagerare. È necessario introdurre lumache o pesci che mangiano alghe ma rispettano le ninfe per trovare l’equilibrio ideale. Completiamo il lavoro con rocce, ghiaia e piante acquatiche artificiali. Sarà impossibile non appassionarsi.

Non avremmo più zanzare e moscerini in casa e potremmo dormire tranquilli, vivere ore di autentico relax nel nostro spazio verde cittadino. Le libellule sono in grado di divorare almeno 100 insetti al giorno. Basta poco. Un piccolo giardino dissestato da rimettere in ordine o un balconcino, non importa. Utilizziamo erba sintetica per simulare un prato e posizioniamo contenitori di acqua dolce priva di elementi chimici. Le larve cresceranno nutrendosi di piccole forme di vita presenti nell’ambiente circostante e l’impegno da parte nostra sarà minimo. Avremmo in compenso grandi vantaggi.