Tutti i problemi di salute che ci hanno circondati negli ultimi mesi, ci hanno fatto dimenticare la prima causa di morte in Italia. Parliamo dei sinistri che riguardano il cuore e che ogni anno nel nostro Paese sarebbero responsabili del decesso di quasi 150.000 persone. Decisamente un numero elevato, che ci inserisce nella media europea, in cui 15 milioni di soggetti soffrirebbero di cardiopatie. Quasi tutti concentrati dopo i sessant’anni, con i picchi attorno agli 80.

Problema, quello delle cardiopatie, che ha indotto gli scienziati a istituire addirittura la “Giornata Mondiale del cuore”, che si celebra tutti gli anni a fine settembre. Tra i temi che vengono affrontati da esperti, professori e medici anche quelle buone abitudini che dovremmo avere tutti quanti. Dall’attività sportiva al controllo del peso, da una dieta equilibrata alla ricerca della rinuncia a stress, fumo e superalcolici. Tra i prodotti naturali che la scienza reputerebbe un valido alleato per il cuore ci sarebbe questo olio che in Italia ancora non ha tantissimi fan.

Come nasce

Miniera unica di omega 3 e 6 questo olio naturale che potrebbe rivelarsi una vera sorpresa per il nostro cuore. In moltissime culture internazionali, l’olio di canapa avrebbe come suo utilizzo principale quello antinfiammatorio. Usato come pomata e crema, addirittura per cercare di curare delle malattie della pelle, come la psoriasi e l’acne.

Addirittura per alcuni funghi delle unghie. Questo olio, che in Italia ancora non ha tantissimi estimatori e che nasce dai semi della pianta omonima. Pensiamo che in certe zone remote del Mondo dove i farmaci faticano ad arrivare, la canapa sarebbe considerata non solo un antinfiammatorio, ma anche un alleato per cercare di prendere sonno e allontanare lo stress.

Miniera unica di omega 3 e 6 questo olio che potrebbe aiutare pressione e cuore

Ma al di là di quelle che sono le usanze e le tradizioni di alcuni Paesi del Mondo, a noi interessa sapere cosa potrebbe portare l’utilizzo dell’olio di canapa alla salute del cuore. Come ricordato infatti in questo studio, l’olio di canapa avrebbe una concentrazione unica nel suo genere di acidi grassi omega 3 e omega 6. Concentrazione che sarebbe un ottimo aiuto proprio per la salute del cuore e per cercare di mantenere i livelli di colesterolo all’interno dei range di sicurezza.

