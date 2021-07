Il colore giusto dei capelli è sempre difficile da trovare. Magari si amano i colori scuri come il nero corvino, ma ci si rende conto che non è adatto alla propria tonalità di pelle.

Il problema del colore è un problema di tutte l’età, non solo di chi ha 50 anni. La paura di aver sbagliato colore è sempre dietro l’angolo. Magari conveniva fare un colore più castano, oppure più biondo, o ancora magari sui toni del rosso.

C’è anche chi però osa con i colori. Ad esempio con il grigio, con il biondo platino oppure con i colori come blu, verde o rosa.

Migliori colori di capelli a 50 anni che ringiovaniscono e regalano luminosità alla pelle

Tra i colori che si possono fare però ce ne sono alcuni che tendono a ringiovanire la persona e rendono la pelle più luminosa. Anche se ovviamente si è sempre liberi di scegliere il colore che vuole. La bellezza delle persona o l’essere giovani non si decreta dal colore della tinta. Un numero è solo un numero e questo è sempre importante ricordarselo.

I colori che ringiovaniscono

Detto ciò, però, ci sono dei colori che ringiovaniscono l’incarnato rendendolo più luminoso. Ce ne sono altri invece che tendono a spegnerlo e quindi non sono proprio adatti. Il consiglio di massima è quello di optare per tonalità chiare, oppure con dei colpi di sole. Bisogna evitare i colori troppo scuri, come ad esempio il nero.

Rosso ambrato e le tonalità chiare

Optiamo invece per un bel rosso ambrato. Questo colore è perfetto per tutte le donne che hanno una tonalità delle pelle molto chiara. Infatti il colore rosso ambrato la rende super luminosa.

Altro colore è il biondo con tutte le sue sfumature. Con questa tonalità si può giocare tantissimo, perché infatti si può spaziare dal biondo cenere scuro a quello chiaro, fino a un castano biondo. Ed ecco i migliori colori di capelli a 50 anni che ringiovaniscono e regalano luminosità alla pelle.

Approfondimento

