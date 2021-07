Potere della crisi e della pandemia che ha condotto gli italiani a cambiare parte delle loro consolidate abitudini. Non sono poi così lontane le immagini della prima fase con code chilometriche davanti ai supermercati. C’è stato un momento in cui i cubetti di lievito valevano al grammo quasi più dell’oro. E proprio in questi momenti gli italiani ancora una volta si sono ingegnati scoprendo un piccolo elettrodomestico fondamentale. Sono sempre di più gli italiani che stanno comprando questo accessorio fondamentale in cucina: la macchina del sottovuoto.

Come mantenere fresco qualsiasi alimento

Dovendo fare scorta di alimenti e approfittando magari delle offerte presenti sono stati moltissimi gli italiani che negli ultimi mesi hanno acquistato una macchina per sottovuoto. Qualche nostro Lettore previdente che ne era già in possesso starà sicuramente sorridendo. Questa piccola ma utilissima macchina è infatti perfetta per sigillare e mantenere freschi gli alimenti. Soprattutto se la famiglia è numerosa e giustamente non vogliamo sprecare nulla, la macchina del sottovuoto è un vero e proprio investimento mirato.

Nato come elettrodomestico professionale per bar e ristoranti oggi la macchina del sottovuoto è largamente utilizzata anche dalle famiglie. Ricordiamo anche la sua comodità non solo per preservare e conservare al meglio qualsiasi alimento, ma anche per formare porzioni già pronte. Con un piccolo investimento iniziale andremo sicuramente a recuperare i soldi ben spesi non buttando via più nulla di quello che cuciniamo.

Freschezza e gusto inalterati

Una macchina del sottovuoto non è solo comoda perché permette appunto di mantenere inalterato il sapore, ma è anche sicura. Questo perché permette di prevenire intossicazioni dovute al contatto degli alimenti con l’aria e con i batteri grazie alla chiusura sottovuoto. Andremo infatti a eliminare la presenza dell’ossigeno che può potenzialmente causare il proliferarsi di muffe, germi e batteri. Su internet e nei negozi di casalinghi troveremo un’ampia gamma di macchine sottovuoto a disposizione con il kit di accessori.

