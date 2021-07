Stop ai capelli bianchi grazie ad alimenti che contengono queste sostanze

I capelli bianchi sono una delle poche certezze che si possono avere nelle vita. Questi vengono per vari motivi. Quello sicuramente più famoso è l’età, ma non è l’unica causa.

I capelli bianchi infatti possono mostrarsi anche in assenza di alcune vitamine, a causa di un’alimentazione non sana, degli squilibri ormonali, per ansia e per stress. E proprio su questi ultimi due casi c’è un recente studio che sottolinea come sia possibile farli tornare del loro colore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Stop ai capelli bianchi grazie agli alimenti che contengono queste sostanze

I capelli diventano bianchi perché si riduce la melanina. Ma dei ricercatori della Columbia University e della University of Miami hanno scoperto che se il capello alla radice non è grigio allora vuol dire che c’è ancora speranza.

Questo però se si è in una giovane età e se la causa è lo stress e non l’anzianità. Infatti se il capello alla radice non è grigio significa che non ha subito il corso naturale di invecchiamento.

Quando l’ormone dello stress, il famoso cortisolo, è alto, i melanociti smettono quasi di produrre melatonina. Questo potrebbe portare alla comparsa di alcuni capelli bianchi. Potrebbe succedere ad un singolo capello, ma anche ad intere ciocche.

Cosa dicono i ricercatori

I ricercatori però hanno scoperto che si può dire stop ai capelli bianchi grazie agli alimenti che contengono queste sostanze. Infatti tramite una sana alimentazione la ricrescita del capello sarà del nostro colore naturale.

Infatti la vitamina D serve moltissimo per combattere i capelli bianchi. Inoltre si possono prendere degli integratori a base di rame, zinco, selenio e biotina.

Se sono momenti di stress passeggeri si può chiedere un consulto medico, se invece ci si rende conto che si vive in una situazione di stress costante, la cosa migliore è capire la fonte dello stress e risolverla.

Approfondimento

Quello che quasi nessuno dice sulle tisane con lo zenzero ma che bisogna conoscere.