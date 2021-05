È risaputo che la proliferazione delle muffe e dell’umidità è pericolosa per la salute. Il posto della casa dove ciò può avvenire facilmente è il box doccia.

In questo articolo vedremo tutte le accortezze necessarie per prevenire la formazione della muffa e dell’umidità nel box doccia ed evitare rischi per la salute. Quasi tutte le cabine docce sono rivestite con le piastrelle e pannelli impermeabili. Questi sono abbastanza resistenti all’acqua, ma se si vuole evitare muffa o umidità, bisogna rendere il box totalmente impermeabile e sigillarne le parti dalle quali l’acqua potrebbe penetrare: il piatto doccia, le giunture e il box doccia.

Ecco tutte le accortezze necessarie per prevenire la formazione della muffa e dell'umidità nel box doccia ed evitare rischi per la salute

Sigillare il piatto doccia

Se il contorno del piatto doccia presenta delle fessure sui lati, occorre sigillarle utilizzando del silicone in pasta. Aggiungere del cemento impermeabile alle pareti, poiché respinge l’acqua ed è resistente alla muffa. Con l’aiuto del silicone, applicare una guarnizione in fibra di vetro lungo i bordi del box doccia.

Sigillare le giunture

Immergere il dito nel mastice e metterlo in tutte le giunture, esercitando una leggera pressione. Dopo aver sigillato tutte le mattonelle, far asciugare e pulire con una spugna umida. Applicare un sigillante boiacca a base di silicone con l’aiuto di un pennello.

Sigillare le pareti della cabina doccia

Sistemare una spugna adesiva nelle giunture di ogni pannello scorrevole in modo da isolare completamente la cabina doccia. Questo adesivo dovrà essere messo perfettamente, in modo che l’acqua venga assorbita restando nel box doccia.

Quali sono i prezzi

Anche se ci si può affidare al fai da te se si è competenti, il consiglio è quello di affidarsi ad una ditta specializzata o ad un professionista. I prezzi del servizio dipendono da chi eseguirà i lavori. Ma in genere il costo non supera i 250 euro.