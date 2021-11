Spesso e volentieri si dà la colpa al forno, alla lavastoviglie oppure al frigo, se la bolletta dell’elettricità è troppo alta. Siamo tutti a conoscenza del fatto che le bollette hanno avuto un bel rincaro, e quindi è necessario fare molta attenzione a come utilizziamo alcuni elettrodomestici. Però mica è il forno ad aumentare le bollette ma questi insospettabili elettrodomestici della cucina.

Avevamo visto come alcuni prodotti della casa possono contribuire all’impennata della bolletta. Come la tanto amata stufetta che usiamo in bagno per riscaldarci. Oppure il phon per asciugare i capelli, il piano a induzione elettrico oppure la piastra per capelli.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici grandi, possiamo evitare di consumare molta energia usando prodotti che appartengono a una classe energetica alta. Se quindi dobbiamo acquistare nuovi prodotti, scegliamo quelli che hanno una classe A+ o superiore.

Quando cuciniamo, spesso, non ci rendiamo conto che sono proprio dei piccoli oggetti usati frequentemente che potrebbero far impennare il costo della bolletta. Quindi come regola di base, anche per questi oggetti, scegliamo quelli che appartengono a delle classi energetiche alte. In questo modo, evitiamo di aumentare di tanto la bolletta.

Uno strumento che consuma tanta energia è il grill. Questo elettrodomestico infatti si usa per cucinare i cibi alla griglia. Ma dato che la cottura spesso è lenta, la bolletta potrebbe risentirne. Oltre al grill abbiamo i vari robot da cucina. Quindi tutti quegli strumenti che usiamo per impastare e frullare dei cibi. Sulla stessa scia abbiamo poi il minipimer, anche questo infatti presenta dei consumi interessanti. Infine la friggitrice ad aria. Questo elettrodomestico, abbastanza raro, oggi in realtà sta avendo molto successo. Questo perché è possibile friggere senza olio e l’odore di fritto non si impregnerà nei mobili di casa.

L’etichetta ci dice tutto

L’etichetta con la classe energetica di appartenenza, il wattaggio e il voltaggio è presente su tutti i prodotti, non solo sul frigo o sul forno. Quindi quando acquistiamo un nuovo elettrodomestico, anche piccolo, controlliamo sempre questi parametri.

Si possono controllare anche se l’acquisto avviene online. Infatti, ad esempio se acquistiamo qualcosa su Amazon, nella scheda prodotto, scorrendo verso il basso, possiamo trovare tutte le informazioni necessarie. Come la capacità, il wattaggio, il voltaggio, il materiale con cui è fatto e la classe di efficienza.

