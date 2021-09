Fare la spesa mettendo nel carrello soltanto cibi salutari per comporre una dieta equilibrata non è mai semplice. Tutti conosciamo le regole: molta frutta e verdura, poca carne e prodotti animali, e pochi prodotti processati. Ma a volte ci sembra di dover compromettere il gusto per la salute. In realtà non è così: anche le verdure più umili e salutari possono rivelarsi deliziose e appetitose. È il caso di una verdura troppo spesso trascurata, ma in realtà saporitissima, versatile e soprattutto molto salutare.

Vediamo di che cosa si tratta.

Mettiamo in tavola questo cibo completamente privo di colesterolo e ricco di antiossidanti

Ma di quale cibo stiamo parlando? Dell’umile valeriana. La valeriana (anche chiamata songino o soncino) è una varietà di insalata. Molti la apprezzano perché è semplice da pulire e si conserva a lungo. Ma questi non sono gli unici pregi della valeriana.

Se ci preoccupiamo di seguire una dieta salutare, la valeriana è la scelta perfetta per mettere nel carrello una verdura buonissima e sana. E la valeriana ha una caratteristica importante rispetto alla maggior parte degli altri alimenti che troviamo al supermercato: non contiene colesterolo. Dunque mettiamo in tavola questo cibo completamente privo di colesterolo e ricco di antiossidanti

Alleata del sistema circolatorio, della pelle e degli occhi

La valeriana contiene una quantità minima di grassi, e non contiene affatto colesterolo. È un ingrediente preziosissimo per chi deve stare attento al colesterolo alto. Proprio per questo, la valeriana è una grande alleata del sistema circolatorio, anche grazie al suo alto contenuto di potassio.

Ma questa umile verdura ha anche altri pregi. La valeriana è infatti ricchissima di antiossidanti. Gli antiossidanti sono preziosi per contrastare l’invecchiamento delle cellule, e aiutano il nostro metabolismo a funzionare correttamente. Inoltre, gli antiossidanti sono benefici per la salute degli occhi e delle mucose.

Ricchissima anche di sali minerali

Ma non è finita qui: la valeriana è anche una vera miniera sali minerali. Contiene potassio, fosforo, calcio, magnesio e ferro, importantissimi per il nostro organismo.

Mettiamo quindi senza indugio la valeriana nel carrello.

Se vogliamo cimentarci con la sua coltivazione a casa, la valeriana è una delle verdure più indicate, perché è molto robusta e può crescere senza problemi anche in vaso o in un’aiuola. Si può seminare sia in estate che in autunno, e non teme il freddo. Ricordiamoci solo di innaffiare regolarmente le nostre piantine per goderci un’insalata buonissima e salutare.

Se vogliamo mantenerla fresca a lungo, ecco un geniale trucchetto per non far appassire l’insalata in frigo.