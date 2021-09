A settembre bisogna riorganizzare casa e balcone. È il momento perfetto per prepararsi alla nuova stagione mettendo al riparo le piante. Le temperature si abbassano e le foglie cadono. Senza contare che molte piante sfioriscono.

Per combattere la tristezza autunnale si può creare un’esplosione di colore in casa e giardino grazie a questa straordinaria pianta perenne.

Ma come impreziosire il balcone anche nelle stagioni più fredde? Si deve per forza rinunciare al colore?

Si scoprirà che anche il balcone può essere impreziosito. E bastano solo 4 piante colorate e molto economiche.

Ecco le 4 straordinarie piante colorate perfette per un balcone indimenticabile anche d’autunno

Quando si scelgono le piante si pensa ad abbellire soprattutto la casa o il giardino. Ma anche il balcone vuole la sua parte.

Biglietto da visita di molte abitazioni, può essere curato e abbellito con molta facilità.

Di recente si è scoperto che questo è il momento giusto per seminare i tulipani e avere rigogliose fioriture mozzafiato anche in balcone. Ma che piante scegliere per ottenere dei graziosi fuochi d’artificio colorati?

Sembra incredibile ma basterà ricorrere a delle piante tanto economiche quanto splendide. Basterà acquistare la Symphyotrichum novii-belgi da bellissimi fiori lilla. La Carex oshimensis dalle foglie verdi e allungate.

La Carex buchananii red rooster dal colore più rossiccio ed infine la Viola cornuta. Questa pianta perenne dai fiori spessi e di color viola intenso darà il tocco in più.

Ecco le 4 straordinarie piante colorate perfette per un balcone indimenticabile anche d’autunno. Tutti resteranno incantati da questa composizione floreale degna dei migliori vivai.

Il balcone perfetto

Una volta acquistate queste meravigliose piante, basterà piantarle tutte insieme in un unico vaso. Meglio ancora se in un contenitore di latta alto almeno 30 centimetri. In questo modo si renderà il balcone ancora più speciale. Dando un tocco rustico ma delicato.

Si potrà posizionare la composizione floreale in pieno sole. E bisognerà bagnare il tutto con moderazione a secondo delle esigenze della terra. Quando l’autunno starà per finire, bisognerà accorciare leggermente i gambi dei fiori. Mentre d’inverno bisognerà concimare il terreno.

Se le viole si esauriranno basterà piantarne di nuove. In questo modo il balcone non sarà mai spoglio ma sempre colorato. Ecco svelato il segreto per avere un’esplosione continua di colore anche in balcone. In poche semplici mosse si potrà ottenere tanta delicata bellezza che farà affrontare al meglio le stagioni più buie dell’anno.

