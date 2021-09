Specialmente durante il cambio di stagione, è probabile che stanchezza e spossatezza possano comparire in modo più frequente. Nello studio o nel lavoro, abbiamo difficoltà a concentrarci e a livello fisico ci sentiamo più deboli e infiacchiti. Nulla di strano, avere qualche momento di minore attività è fisiologico ma, tuttavia, dovremmo evitare di rimediare nel modo sbagliato. Il caffè, ad esempio, se assunto in quantità eccessive porta con sé conseguenze pesanti sul sistema digerente e su quello cardiovascolare. Sarebbe meglio, dunque, ripiegare su uno stile di vita sano, aggiungendo alla dieta qualche integratore naturale di vitalità.

Mettiamo da parte il caffè perché contro la stanchezza dobbiamo fare il pieno di questa vitamina

Stiamo parlando dell’acido pantotenico, o vitamina B5, appartenente alla famiglia di proteine idrosolubili che devono essere assunte regolarmente con l’alimentazione. L’etimologia del nome (panthos) indica che è un elemento reperibile in quasi tutti gli alimenti, ma alcuni di essi ne hanno un maggiore apporto. Per alcuni potrebbero apparire poco gradite ma, ad esempio, le frattaglie sono ricche di questa vitamina, così come il fegato. Per chi, invece, fosse interessato all’assunzione senza carne, potrebbe trovare una grande risorsa in farine particolari. Ad esempio, pochissimi scelgono questa farina poco conosciuta ma è un killer naturale del colesterolo cattivo grazie all’acido pantotenico.

Carenza di vitamine

La mancanza di questa vitamina è contraddistinta da fatica, scarso tono fisico e stanchezza mentre, nei casi più gravi, formicolio e dolore ai piedi. Risulta, pertanto necessario averne il giusto apporto per non sentirsi fiacchi e deboli. Inoltre, l’acido pantotenico svolge un’azione fondamentale nella sintesi dei grassi e del colesterolo, favorendo dunque la digestione ed eliminando il senso di pesantezza. Pertanto, mettiamo da parte il caffè perché contro la stanchezza dobbiamo fare il pieno di questa vitamina utile, inoltre, per prevenire l’invecchiamento della pelle e dei capelli. Va tuttavia sottolineato che, il regolare apporto di vitamina B5 è un buon rimedio contro la stanchezza, ma è raro che ne compaiano insufficienze preoccupanti. Infatti, carenze allarmanti, avvengono in caso di denutrizione o abuso di droghe e stupefacenti.

Quanta dovremmo assumerne

Il fabbisogno di vitamina B5 è attorno ai 5 mg giornalieri, a seconda dell’età e del peso e, in ogni caso, eventuali eccessi non risultano nocivi e verrebbero espulsi dalle urine. Oltre agli alimenti citati in precedenza, possiamo trovare abbondanti risorse di acido pantotenico nei funghi essiccati e nei tuorli d’uovo.

