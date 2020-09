Oggi, ti suggeriamo di provare un balsamo labbra con un protagonista inusuale: metti la barbabietola sulle labbra e scopri cosa succede!

Sono molti i motivi per utilizzare prodotti di bellezza fai-da-te: si passa dal risparmio al preferire ingredienti naturali. Fino, ovviamente, alla scelta green di non comprare prodotti con confezioni in plastica. E sono molte anche le ricette di bellezza da realizzare con ingredienti che puoi trovare nella tua cucina.

La ricetta del balsamo labbra alla barbabietola

Il balsamo alla barbabietola è perfetto non solo per ottenere labbra morbide e vellutate. È anche in grado di donare alle tue labbra una tinta rosata. La barbabietola, infatti, contiene un pigmento in grado di colorare temporaneamente la pelle. Se ne hai tagliata una a mani nude, te ne sarai sicuramente già accorta!

Gli ingredienti necessari per preparare questo balsamo solo due: dell’olio di cocco e, ovviamente, una barbabietola. Se li hai a portata di mano, non ti resta che seguire questi passaggi:

a) pela la barbabietola per eliminare lo strato più esterno e duro;

b) tagliala a piccoli pezzettini;

c) frulla i pezzetti di barbabietola finché non rilasciano un liquido rosa;

d) filtra il frullato di barbabietole con un colino a maglia molto fine;

e) trasferisci il succo ottenuto in un contenitore pulito;

f) aggiungi un cucchiaino di olio di cocco all’estratto di barbabietola;

g) puoi aggiungere più olio di cocco se vuoi un colore meno intenso;

h) mescola con un cucchiaino pulito;

i) fai solidificare in frigo;

l) applica sulle labbra.

Ora che sai come prepararla, metti la barbabietola sulle labbra e scopri cosa succede! Ma prima, scopri una ricetta alternativa col ghee (se possibile linkare all’articolo di oggi sul ghee).

Consigli e varianti per un tocco in più

La ricetta alternativa prevede l’uso del ghee, noto anche come burro chiarificato. Per realizzarla, segui i passaggi della ricetta precedente fino a ottenere il succo di barbabietola. Poi mescola un cucchiaino di ghee con due cucchiaini di succo di barbabietola in una ciotola di vetro. Fai sciogliere il composto a bagnomaria, versalo in un contenitore e fallo raffreddare in frigorifero.

Per un tocco in più, aggiungi a entrambe le ricette dei glitter commestibili. Così, oltre a essere più rosa, le tue labbra saranno anche scintillanti!

Puoi spalmare il balsamo usando un dito. Se desideri un rosa più intenso, sovrapponi più strati di prodotto. Ma attenzione a non esagerare: appena dopo l’applicazione vedrai solo una leggera tinta rosata. Ma, mano a mano che il prodotto si asciuga e il pigmento si ossida, il colore diventerà più scuro.

Infine, per conservare il rossetto fai-da-te in tutta sicurezza, assicurati di usare un contenitore pulito. Puoi riciclare il vecchio vasetto di un balsamo per le labbra. Ma ricordati di disinfettarlo con dell’alcool prima di versarvi il tuo nuovo prodotto. È inoltre consigliabile conservare il balsamo in frigo.