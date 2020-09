Dopo l’articolo 3 trucchi infallibili per sapere se il tuo interlocutore mente riprendiamo la rubrica di consigli pratici che possono aiutarci nella nostra vita quotidiana.

Hai fatto la vacanza a mare e ora non sai cosa fare con i tuoi capelli secchi e sfibrati?

Tagliali subito o dagli un’altra possibilità?

Ci sono tanti articoli sul tema, ma in questo ti dirò 4 segreti per curare e ristrutturare i capelli dopo il mare o la piscina.

Mare e sole sono nemici dei capelli

Il mare, il sole, il vento e la salsedine hanno un effetto negativo che priva i capelli dell’acqua.

Lo stesso problema hanno anche gli amanti della piscina, in quanto il cloro, ha un effetto devastante per i capelli. La nostra chioma diventa poco lucente, debole e le ciocche acquistano l’aspetto simile alla paglia. La situazione peggiora per capelli decolorati o, comunque, trattati con prodotti chimici.

Niente panico, con poche e semplici azioni riuscirai ad avere una capigliatura invidiabile usando questi 4 segreti:

I 4 segreti per curare e ristrutturare i capelli dopo il mare o la piscina

quando lavi i capelli, metti la testa più in basso: una maggiore circolazione sanguigna ha un effetto benefico sulla condizione dei capelli; crea una maschera a base di olio (le più popolari sono l’olio di bardana, ricino, mandorle, zucca e avocado). Per ottenere un effetto curativo, ti consiglio di eseguire questa procedura prima di andare a farti lo shampoo. Applica l’olio su tutta la lunghezza dei capelli, avvolgilo con un asciugamano caldo e lasciarlo in posa per almeno 30 minuti.

Aggiungi qualche goccia di olio al tuo shampoo, ammorbidirà i tuoi capelli e aggiungerà una leggera lucentezza e morbidezza; i ricci seccati al sole hanno, bisogno di nutrimento. Usa le maschere più corpose: devono essere spesse e dense. Particolarmente buoni sono quelli contenenti vitamine E, C, B, carotene, pantenolo o proteine ​​di seta o del grano. Non applicare la maschera direttamente sul cuoio capelluto, in quanto già produce il sebo per conto suo. L’eccessiva nutrizione può portare alla forfora e prurito; l’ultimo segreto per curare e ristrutturare i capelli dopo il mare o la piscina è l’idratazione. Inizia con il risciacquo: sostituisci l’acqua del rubinetto con acqua bollente con aggiunta di qualche goccia di aceto. Vedrai, i tuoi capelli diventeranno notevolmente più morbidi immediatamente. Dopo ogni lavaggio, applica uno spray o una crema idratante sui capelli, che legheranno letteralmente l’umidità nei capelli e li renderanno più lisci e lucenti.

Come puoi vedere, la cura dei capelli non è difficile. Se prendi queste procedure come un’abitudine, i tuoi capelli saranno perfetti in qualsiasi momento dell’anno.