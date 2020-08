Metti dell’olio di oliva nell’orecchio e guarda che succede. Il cerume mantiene le orecchie in salute, ma in quantità eccessiva può dare vita ad otturazioni e infezioni di vario genere. Sicuramente qualche cosa che è meglio evitare. In caso di congestione dell’orecchio, ossia quando il cerume finisce per otturarlo, puoi optare proprio per utilizzare qualche goccia di olio d’oliva caldo. Vediamo come. In ogni caso, la Redazione di ProiezionidiBorsa raccomanda caldamente di rivolgersi sempre al medico curante o, nei casi più gravi, ad un otorino. Meglio non temere il confronto con uno specialista. Quello proposto non è un rimedio definitivo, ma una piccola auto-medicazione. Può infatti attenuare il fastidio ma non il problema che potrebbe essere alla base della comparsa dei sintomi.

Metti dell’olio di oliva nell’orecchio e guarda che succede: il risultato è straordinario!

L’olio di oliva non è solamente utilizzato per condire molte pietanze, ma anche per mantenere in salute le proprie orecchie. Il suggerimento arriva anche dal dottor William Sears, pediatra e co-autore del libro The Portable Pediatrician, all’interno del quale propone l’olio di oliva come possibile rimedio per ridurre il dolore e l’infiammazione nel caso di otite esterna e media. Infatti, pare abbia un effetto calmante su tessuti gonfi e rigidi.

L’olio, inoltre, aiuta a sciogliere il muco ed il cerume, responsabili dello stato infiammatorio. Quando quest’ultimo forma un vero e proprio tappo, è possibile rimuoverlo in maniera molto semplice. Basta procurarti dell’olio Evo (extra-vergine di oliva) e del cotone. Bastano due cucchiai del primo, che devi far scaldare in un pentolino fino a raggiungere una temperatura calda. Attenzione a non esagerare, l’intento non deve essere certamente quello di ustionarti! Finito ciò, prendi un batuffolo di cotone ed intingerlo all’interno dell’olio. Sdraiati di fianco, in maniera tale da farlo penetrare meglio all’interno dell’orecchio. Ricordati di porlo, tuttavia, proprio all’ingresso del condotto uditivo, senza spingere troppo in profondità. Tieni la testa inclinata per 5-10 minuti per impedire che scorra all’esterno. Ripeti questo procedimento dalle 2 alle 3 volte al giorno. Fai ciò per circa 3-5 giorni, fin quando non inizi a sentire del sollievo.

Un’alternativa? Al posto dei batuffoli di cotone puoi adoperare un contagocce, se ne hai uno in casa. O semplicemente se lo trovi più comodo. La scelta è tua!