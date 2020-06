Potremmo veramente definirlo un grattacapo tipico dell’estate: il tappo all’orecchio. O, peggio ancora, l’infezione che colpisce dopo un tuffo in piscina o al mare. Come prevenire le fastidiose infezioni estive dell’orecchio? Adesso che, finalmente si può tornare a fare quattro tuffi nell’acqua. Non bisogna assolutamente sottovalutare il dolore all’orecchio, che, da semplice fastidio può sfociare in infezione, o addirittura otite. Con questo non vogliamo creare allarmismo, ma il dolore all’orecchio è senz’altro uno dei più fastidiosi da sopportare e, talvolta, non basta nemmeno un antidolorifico a placarlo. Ecco quindi qualche consiglio su come prevenire le fastidiose infezioni estive dell’orecchio.

L’estate è prodiga di problemi

Non è un caso che sia l’estate a portare con sé la maggior parte delle infezioni all’orecchio. Gli sbalzi di temperatura, le esposizioni al sole e al vento, qualche tuffo di troppo, e i batteri presenti nelle acque, sono tra le cause primarie. E, purtroppo, a farne le spese soprattutto i bambini, con relative notti insonni, anche di mamma e papà! Attenzione anche all’umidità, tipica di questa stagione, che permette la riproduzione veloce dei microorganismi nocivi e dei batteri! Ciò accade quando l’umidità mantiene un determinato livello e altera il Ph dell’orecchio, così esposto agli attacchi esterni.

Quando è il caso di intervenire

Diciamo subito che non bisogna sottovalutare gli ambienti in cui ci tuffiamo: mare, laghi, fiumi, piscine. Ognuno di essi infatti può contenere e alimentare miliardi di batteri, di funghi e microbi. Quando allora, dopo un tuffo:

– Sentiamo un dolore acuto

– Appare del liquido giallastro

– Si gonfia o si arrossa l’orecchio

– Se percepiamo un fastidio che aumenta in continuazione

Allora è il caso di intervenire subito, andando in farmacia, dal dottore o dalla guardia medica!

La prevenzione sempre valida

Come prevenire le fastidiose infezioni estive dell’orecchio, con qualche semplice consiglio: