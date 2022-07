Gli strofinacci che utilizziamo per le pulizie in tutta la casa dovrebbero essere lavati con una certa frequenza. Eppure, spesso continuiamo a rimandare il lavaggio, senza renderci conto dello sporco e dei batteri che si accumulano sui tessuti. In realtà, però, basta davvero pochissimo e, se vogliamo, non è neanche necessario utilizzare la lavatrice.

In questo modo risolveremo un altro problema, dal momento che i lavaggi frequenti e intensivi a cui dovremmo sottoporre i panni, possono logorare i tessuti prima del tempo. Non solo perderanno luminosità, diventando grigi, ma diventeranno meno adatti ad assorbire e strofinare.

Anche per questo, potrebbe essere una buona idea utilizzare una miscela fatta in casa, invece di un detersivo del supermercato che potrebbe rivelarsi troppo aggressivo, oltre che costoso.

Come lavare e igienizzare gli strofinacci della cucina senza lavatrice

Quando laviamo gli strofinacci in lavatrice, spesso li dobbiamo sottoporre a cicli intensi e ad alte temperature. Di conseguenza, difficilmente potremo lavarli insieme ad altri capi, perché rischieremmo di rovinarli. Questo si traduce in uno spreco di energia, anche perché esiste un’alternativa perfetta.

Proviamo a riempire una bacinella con circa 8 litri di acqua calda, ma non bollente. Raggruppiamo i tessuti da lavare e pretrattiamo le macchie dando il tempo di agire al prodotto che abbiamo scelto. Immergiamo i panni nella bacinella, stando attenti a non scottarci e aggiungiamo 4 cucchiai di percarbonato.

Rimestiamo i panni così da distribuire il percarbonato in modo uniforme e lasciamolo agire per circa 3 ore. In questo lasso di tempo il prodotto penetrerà nelle fibre, smacchiando.

Il sapone di Marsiglia

Per un effetto migliore possiamo aggiungere anche del sapone di Marsiglia, da grattugiare direttamente sulla bacinella. 1 cucchiaio sarà sufficiente, ma dobbiamo fare in modo che si sciolga completamente nell’acqua. Quindi, inseriamolo quando è ancora abbastanza calda e mischiamo.

Passate le tre ore, non ci resta che scolare l’acqua e usarne della nuova per sciacquare i panni, così da rimuovere ogni traccia di prodotto.

Ecco quindi come lavare e igienizzare gli strofinacci della cucina utilizzando metodi naturali ed economici. Dopotutto, possono esserci utili in molte faccende quotidiane, da quando puliamo le superfici a quando dobbiamo liberare lo scarico intasato da cibo o detersivi.

