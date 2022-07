Quest’anno le temperature estive sono davvero da record e ci costringono ad andare alla ricerca di un qualsiasi refrigerio. Alcuni decidono di passare le vacanze in montagna, altri vanno ugualmente al mare, rimanendo rigorosamente in acqua o sotto l’ombrellone. C’è poi chi ha cominciato un’intensa relazione con il proprio condizionatore. Va però detto che quest’ultima opzione può risultare piuttosto dispendiosa, soprattutto considerati i costi dell’energia.

Per questo motivo può essere utile ingegnarsi un po’ per cercare di rimanere al fresco anche senza aria condizionata. In realtà, in questo c’è un semplice oggetto che molti posseggono e che può diventare il nostro più grande alleato.

Quando ci troviamo in casa, soprattutto durante il giorno, alcune stanze possono trasformarsi in un vero e proprio forno. Infatti, non tutte le case sono isolate o coibentate in modo efficiente. Di conseguenza, il caldo esterno penetra la nostra oasi di pace e noi ci troviamo quasi impotenti. Infatti, non possiamo certo pensare di aprire le finestre, perché inviteremmo soltanto il caldo a entrare. Anzi, sarebbe buona regola tenere le finestre chiuse dal sorgere del sole sino al tramonto, chiudendo anche tende e tapparelle quando possibile.

Per rinfrescarsi a casa e in spiaggia usiamo questo oggetto contro il caldo

Spesso, però, isolare in questo modo una stanza non basta e non favorisce la circolazione dell’aria. Per questo motivo molti sfruttano i ventilatori, ma non conoscono il trucco per renderli molto simili a dei condizionatori a basso costo. Infatti, il ventilatore non fa altro che spostare l’aria presente in un ambiente e se questa è calda, il sollievo non è poi granché.

Se, però, mettessimo davanti al ventilatore e sotto le ventole una bacinella piena di ghiaccio e poca acqua, l’effetto sarà ben diverso. Infatti, l’aria fredda che esce dal contenitore ci verrà mandata addosso e verrà distribuita nella stanza. Basterà cambiare il ghiaccio una volta sciolto per poter godere di un condizionatore fai da te.

Possiamo sfruttare lo stesso concetto con i ventilatori portatili muniti di spruzzino. Ce ne sono alcuni, infatti, che hanno una piccola riserva d’acqua che possiamo nebulizzare quando attiviamo le ventole. Ci basterà inserire dell’acqua fredda per avere un sollievo immediato. Cerchiamo quindi di rinfrescare il viso e il retro del collo per un effetto più intenso.

Dunque, ecco cosa fare per rinfrescarsi a casa e resistere al caldo estivo risparmiando sui condizionatori. Ricordiamoci, comunque, di mangiare bene e idratarci spesso. Chissà, nel nostro comune anche l’acqua del rubinetto potrebbe essere potabile.

