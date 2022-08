Il mese di agosto inaugura sulla nostra tavola l’arrivo delle cozze. Questi molluschi gustosi vengono adoperati in cucina per dare sapore e profumo ai piatti di mare. E possono contribuire a rendere estivo un primo di pasta, come gli spaghetti o i troccoli, rendendolo un piatto cosiddetto alla pescatora. Le cozze a tavola possono, però, anche presentarsi da sole, in tutto il loro gusto. E arrivare sotto la forma di una piccante impepata o in altri modi diversi, ricchi di bontà e prelibatezza.

Noi, in questa occasione, vorremmo suggerire di preparare le cozze non gratinate, al forno o alla tarantina, ma di portarle in tavola alla sautè. Si tratta di un piatto tipico del Sud, servito in genere in qualità di antipasto o come secondo. La caratteristica della sautè è la veloce cottura, saltata in padella, delle cozze con pochi ingredienti e un minimo condimento. Per una portata nel complesso molto leggera. Per preparare dunque le cozze alla sautè avremo bisogno di:

1 kg di cozze;

2 spicchi di aglio;

1 bicchiere di vino bianco;

1 ciuffo di prezzemolo;

olio EVO q.b.;

sale q.b.;

pepe nero q.b.

Non gratinate, al forno o alla tarantina, prepariamo le cozze invece così

Per preparare le cozze alla sautè dovremo lavare i molluschi sotto acqua fredda corrente quindi raschiare i gusci con un coltello, per togliere le impurità. Verseremo un po’ di olio in una padella e la metteremo sul fuoco. Qui aggiungeremo gli spicchi di aglio tritati e il sale. Uniremo le cozze, copriremo con un coperchio e cuoceremo a fuoco vivo per 3 minuti. Trascorso il tempo, alzeremo il coperchio e toglieremo, con l’aiuto di un cucchiaio, le cozze che sono rimaste chiuse. Sfumeremo con il vino bianco e lasceremo insaporire per 2 minuti. Una volta trascorso questo lasso di tempo, aggiungeremo nella padella il prezzemolo e un pizzico di pepe nero. La sautè sarà pronta.

Un consiglio utile

Per la buona riuscita della sautè, sicuramente molta cura va riservata alla preparazione delle cozze. E anche al loro acquisto. È importante che i molluschi siano freschi, con i gusci intatti, lucidi, chiusi e senza buchi o parti rotte. Le cozze si dovranno pulire bene prima di essere cucinate, per evitare così problemi al momento dell’ingestione della sautè. Durante la cottura si dovrà controllare l’apertura dei gusci. Quelli chiusi, nonostante il calore, andranno buttati via.

