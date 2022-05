Chi ha animali in casa sa che con i loro peli ci deve convivere suo malgrado. I nostri amici a 4 zampe, infatti, perdono i peli, esattamente come a noi cascano i capelli. Normale trovarli in giro o sul divano, nonostante la nostra pulizia della casa accurata.

Soprattutto in questa stagione, i loro peli sono più facili a cadere e se non li spazzoliamo con costanza, rischiamo l’invasione in casa. Operazione fondamentale da farsi, soprattutto se abbiamo dei gatti, per evitare che inghiottiscano palle di pelo. Il problema è che non solo sul divano, ma anche su vestiti, in particolare quelli neri, si depongono questi pelucchi. Che sono difficili da togliere, anche quando laviamo il bucato.

I tre consigli della nonna per eliminare i peli dai nostri abiti

Se non sappiamo cosa mettere in lavatrice per togliere peli e pelucchi, non dobbiamo disperare perché la soluzione, per fortuna, esiste. Anzi, è triplice, e questo è un bel vantaggio. Con due premesse. La prima, è quella di evitare di commettere 7 errori tipici quando si carica la lavatrice.

La seconda soluzione, invece, va messa in atto prima di azionare la lavatrice. Ovvero, dobbiamo semplicemente aggiungere un bicchiere di aceto bianco nello sportellino dell’ammorbidente. Con il risultato che ci aiuterà a far scomparire dai tessuti i peli di animali.

Il primo rimedio è incredibile e lo abbiamo probabilmente già in casa. Mettere nella lavatrice una spugnetta per i piatti, infatti, è strategico per vincere la battaglia contro i peli. Quelle verdi da una parte e gialle dall’altra, per capirsi. Cosa dovremo fare, per la precisione? Semplicemente metterla nel cestello della lavatrice insieme ai panni con peli e pelucchi. Infatti, alla fine del ciclo di lavaggio, vedremo che nella parte verde saranno rimasti attaccati molti di questi peli. E senza fare particolare fatica.

Mettere nella lavatrice una spugnetta per i piatti ci permette di risolvere questo grosso problema col bucato anche se non è l’unica soluzione

Il secondo trucco è quello di utilizzare delle palline di plastica che si possono trovare facilmente online. Si chiamano “sfere per bucato” o “cattura peli lavatrice” o “palline leva pelucchi”. In rete, nei più famosi siti di vendita online li trovate a prezzi differenti. Ad esempio, un set di 6 pezzi a 6,99 euro.

Un terzo trucchetto, che in tanti usano, soprattutto per evitare la lanugine, è questo. Nel cestello della lavatrice non dovremo fare altro che inserire delle salviette umidificate. Ne bastano un paio, ma ricordiamoci che il ciclo della centrifuga deve essere delicato.

