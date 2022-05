A vederlo da fuori, è sorprendente e suggestivo: questo castello medievale, ricavato dalla roccia, sembra strisciare fuori dal ventre della montagna.

Si staglia su un panorama mozzafiato, situato da 800 anni in cima a un’altura strategica.

È circondato da boschi e vallate, mentre la sua schiena pende su grotte abissali e imperscrutabili.

Un sistema di gole profonde e passaggi segreti, che si può visitare con una guida, fa capolino a tutt’oggi sulla sommità del monte dove l’antico proprietario andava a rifugiarsi.

Si tratta di un’escursione magica, alla scoperta delle stalattiti, che ci fa fare un balzo indietro in un tempo remoto.

L’idilliaco torrente Loka, da sempre sorveglia e custodisce quelle profondità ipogee, rendendo la visita ancora più indimenticabile.

Il maniero offre una prospettiva unica su quelle che erano le tecniche di costruzione e l’ingegno degli uomini del medioevo.

Gli interni sono visitabili e rimasti fedeli alla vita quieta che si svolgeva tra quelle mura tanti secoli or sono: le stanze, gli arazzi, le armature, sembrano essere rimaste cristallizzate nel tempo.

Ecco dove si trova questo magico castello incastonato in una montagna, per una splendida gita a due passi dal confine nord est dell’Italia

Il Castello di Predjama, in sloveno Predjamski Grad, facente parte del complesso naturale del parco delle Grotte di Postumia, è un luogo dal fascino indiscutibile.

In Slovenia, a pochi chilometri dal confine italiano: ecco dove si trova questo magico castello incastonato nella montagna.

Così unico nel suo genere, da essere stato utilizzato più volte come set cinematografico.

Il suo padrone, Erasmo di Predjama, è il cavaliere brigante protagonista di una leggenda avvincente, che utilizzava il passaggio delle grotte, le seconde più grandi di Slovenia, per sfuggire ai tentativi di espugnazione dei vari nemici.

Di Erasmo si narra che fosse un tipo poco raccomandabile e che si trastullasse perpetrando razzie ai danni della popolazione locale.

Non stupisce che non avesse molti amici. E che in certi frangenti fosse costretto ad attraversare le grotte per raggiungere la sommità della montagna e procacciarsi del cibo.

L’Imperatore Federico II d’Austria lo condannò a morte, mettendo una taglia sulla sua testa.

E fu così che Erasmo di Predjama perì in modo indecoroso: narra la leggenda che la sua esecuzione avvenne mentre era alla toilet.

Come raggiungere la località

La visita dura complessivamente un’ora, tenendo conto che la grotta naturale è visitabile solo da maggio a settembre.

È consigliabile portarsi un giubbotto per affrontare il freddo nel ventre nella montagna, l’ingresso di animali domestici non è consentito.

I prezzi sono attualmente aggiornati a 16.90 euro per un adulto, 13.50 a studente, 10.10 euro per i bambini fino ai 15 anni e 1.00 euro simbolico per quelli di età inferiore.

Il Castello di Predjama è situato dentro il Parco delle Grotte di Postumia ed è facilmente raggiungibile dall’Italia con un’ora di auto, passando dal valico di Trieste e imboccando l’autostrada A1.

È necessario, a questo proposito, ricordarsi di acquistare una vignetta (tagliando) per il pedaggio al primo distributore di benzina.

Un treno da Trieste invece porta i turisti direttamente alla località di Postumia: da lì il castello è raggiungibile a piedi con una camminata di soli 25 minuti.

Lettura consigliata

Quali sono i 3 paesi delle streghe in Italia, le 13 case infestate e gli itinerari turistici per un’estate all’insegna del brivido