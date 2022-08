Dopo i cupi anni della pandemia, la voglia di godersi una rinnovata libertà si sta facendo molto sentire quest’estate. Il desiderio di godersi il mare, ma anche i mezzi di trasporto, i ristoranti e il contatto umano, ovvero tutto ciò che, da scontato com’era, di colpo, è diventato inaccessibile. Le relazioni tra individui, mai come oggi, si svolgono quasi interamente sul piano virtuale. Dunque, perché non tentare l’approccio in una di queste mete turistiche per giovani ragazzi single? Un po’ per divertirsi, con la leggerezza delle avventure profumate di salsedine, un po’ per ampliare il proprio cerchio di amicizie, esistono luoghi ricchi di movida e di punti di aggregazione.

Città che sulla vita notturna hanno costruito la propria fama. Ma anche sugli sport acquatici, le escursioni, le spiagge di sabbia finissima. Insomma, esistono località in cui tutto sembra fatto apposta per creare occasioni di dialogo, di convivio, di incontro tra persone giovani e di nazionalità molto diverse fra loro. Inoltre, si tratta di luoghi abbastanza economici e adatti al budget di viaggio di uno studente, località abbordabili spendendo solamente 200 euro.

Mete turistiche per giovani ragazzi single, dove andare per le vacanze

Che poi si tratti di studenti o di over 40 in cerca di un’amicizia affettuosa, poco importa. Non ci sono limiti di età a un sano e consapevole divertimento. Peraltro, anche la possibilità di trovare un nuovo amore non è certo regolata da un timer. A margine, una riflessione doverosa andrebbe fatta sui propri interessi personali. Infatti, scegliendo una meta affine alle proprie passioni e inclinazioni, la possibilità di trovare un’anima compagna si ampliano notevolmente.

Malta

Malta è un coacervo di nazionalità diverse, ed è incantevole. Tra le altre cose, è un ottimo posto dove praticare le lingue straniere, poiché si tratta di una meta amata e apprezzata in tutto il Mondo. Tra siti UNESCO e una miriade di attività culturali, Malta non è solo una Babilonia di locali notturni, ma un gioiello di cultura e arcana bellezza. Situata tra la Sicilia e il nord Africa, è stata teatro e culla della nascita della civiltà. Infatti, qui si trova l’oscuro tempio preistorico sotterraneo, l’Ipogeo di Hal Saflieni, imperdibile, assieme ai templi megalitici di Gozo.

Isole Eolie

Per quanto riguarda i costi, in questo arcipelago si trovano le risposte a tutte le esigenze possibili. I più abbienti potrebbero soggiornare a Panarea, mentre Vulcano ha un carisma e dei costi compatibili con le tasche di un ventenne. Le discoteche sulla spiaggia non si contano. Tra un drink e una passeggiata notturna sulla spiaggia, Cupido potrebbe scoccare la sua freccia proprio qui.

Lloret de Mar

A pochi km da Barcellona, questo litorale spagnolo è in assoluto uno dei più frequentati dagli studenti di tutto il Mondo, grazie alle convenzioni sancite con scuole e istituti. Il risultato è una trasformazione urbanistica e commerciale a misura di ragazzi. L’offerta di questa frizzante meta spagnola, a livello di intrattenimento, è assolutamente impareggiabile.

