Il mese di giugno ci fa sognare l’estate. La stagione delle vacanze e dei viaggi che aspettiamo di fare da tutto l’anno con grande trepidazione è sempre più vicina. Molte persone hanno un posto del cuore nel quale decidono di recarsi ogni anno, altri invece preferiscono cambiare, alla ricerca di nuove bellezze. La scelta della destinazione ideale non è sempre così semplice, perché cerca di coniugare diversi aspetti per noi molto importanti. Optare per una grande città può essere la scelta perfetta, soprattutto se ricca di arte e cultura, ma anche di paesaggi naturali magnifici.

La città millenaria

Rappresenta il cuore della storia europea questa città così affascinante e senza tempo. Cadice è una città andalusa che affaccia sull’Oceano Atlantico. Le sue origini risalgono ai Fenici, ma la città acquistò importanza soprattutto a partire dalla scoperta di Cristoforo Colombo. Da quel momento, il porto della città divenne fulcro delle attività commerciali ed economiche. Oggi Cadice conserva moltissimi palazzi barocchi ed edifici miliari e religiosi di rilievo.

Meta dell’estate 2022 è la città più antica d’Europa in cui mangiare bene e vedere spiagge favolose a 2 ore dall’Italia

Questa città possiede diversi castelli di grande interesse. Il primo di cui vogliamo parlare è quello di San Sebastian. Costruito nel XVIII secolo, questo edificio è caratteristico perché collegato alla terra ferma tramite un molo. Questo castello infatti sorge su un isolotto. La passeggiata per raggiungerlo è molto suggestiva e regala una vista pazzesca sul mare.

Un altro castello che merita assolutamente una visita è quello di Santa Catalina. Una delle particolarità di questo edificio è la sua caratteristica forma a stella. Il castello si trova dopo la spiaggia La Caleta, una delle più note della città. Recarsi qui al tramonto è un’esperienza unica e che offre uno spettacolare panorama.

Sabbia dorata e spiagge immense

La meta dell’estate 2022 è la città millenaria perché possiede spiagge magnifiche, ideali per chi ama perdersi nel rumore delle onde del mare. La spiaggia più suggestiva e conosciuta è La Caleta. Qui troveremo sabbie dorate e un mare spettacolare in cui fare il bagno ammirando un paesaggio magnifico. La Caleta si trova nel centro storico, è piccola ma piena di servizi come bar, docce e ristoranti. Chi vuole rilassarsi circondato da una vegetazione rigogliosa può scegliere la spiaggia di Santa Maria del Mar. Lunga oltre 400 metri, questa spiaggia è un piccolo angolo di paradiso dal quale possiamo ammirare il centro storico. Questa spiaggia è anche ideale per chi viaggia con la famiglia perché al riparo dai venti e ricca di chioschi e ristoranti.

Cosa mangiare

Cadice è una città di mare in cui troveremo moltissimi banchetti di pescatori pronti ad offrire il pesce appena pescato. Potremo gustare le tortillitas de camarones, ovvero frittate a base di farina di ceci con piccoli gamberi, ma anche il tonno rosso dell’Almadraba. In questa città è molto diffuso lo street food e il pesce fresco è un suo grande punto di forza. Oltre al pesce appena pescato, potremo assaggiare il queso payoyo, un formaggio artigianale della zona. Per concludere, da provare assolutamente il famosissimo pan de Cadiz, un dolce a base di marzapane e confettura.

