Se si ama camminare ma si vogliono evitare le vesciche dolorose ecco 8 rimedi efficaci sia con i sandali che con gli scarponi

Le vesciche ai piedi sono lesioni della pelle di piccole dimensioni e forma rotondeggiante con al loro interno un siero. Possono essere fastidiose e molto dolorose se dovessero scoppiare. Per chi ama fare trekking, le vesciche ai piedi possono rovinare anche l’escursione più bella. Ma non bisogna disperare, ci sono molti rimedi contro questo bolle fastidiose e dolorose.

Le vesciche si verificano soprattutto durante le escursioni a causa del fatto che si ripetono sempre gli stessi movimenti per un periodo di tempo piuttosto lungo. Inoltre i piedi negli scarponi da trekking tendono a sudare e l’umidità aumenta l’attrito e il rischio di vesciche.

Le vesciche non solo sono fastidiose, ma possono anche causare dolore. Se poi dovessero scoppiare, il dolore aumenterà. Se si ama camminare ma si vogliono evitare le vesciche, basterà appuntarsi e seguire i successivi otto consigli che aiuteranno concretamente ad evitare che queste terribili bolle si formino sotto i nostri piedi.

Prima di un’escursione, bisogna preparare l’attrezzatura adatta

Prima di partire per un’escursione bisogna preparare uno zaino adeguato, contenente tutta l’attrezzatura adatta. Questa operazione è utilissima per prevenire le vesciche. Per esempio bisognerebbe indossare scarpe da trekking adeguate, le quali dovrebbero adattarsi molto bene al piede e non essere né troppo grandi né troppo piccole.

Prima di partire per l’escursione bisognerebbe indossare gli scarponi per più volte e fare anche brevi passeggiate, per fare in modo che i piedi si abituino.

Bisogna prestare attenzione anche ad allacciare correttamente gli scarponi, altrimenti la pressione, in alcuni punti, potrebbe essere la causa scatenante delle vesciche.

I calzini dovrebbero essere aderenti al piede per catturare il sudore. Esistono per esempio calzini anti-vesciche, prodotti a doppio strato. L’interno e l’esterno si muovono in direzioni opposte per evitare la formazione di bolle.

Se si ama camminare ma si vogliono evitare le vesciche dolorose ecco 8 rimedi efficaci sia con i sandali che con gli scarponi

Se si è soggetti alla formazione di vesciche ai piedi, bisognerà portare sempre con sé cerotti e nastro adesivo. I cerotti possono essere posizionati anche prima che nascano le vesciche, in modo da prevenirne la formazione.

Se invece le bolle si sono già formate, bisognerebbe acquistare in farmacia un cerotto adatto per vesciche che ha al suo interno un cuscino in gel per proteggere la pelle e per evitare che la vescica peggiori.

Altri consigli, se seguiti, eviteranno la formazione di queste bolle, per esempio: evitare che i piedi restino bagnati, portare con sé sempre un secondo paio di calzini, togliere scarponi e calzini ogni volta che si fa una pausa per far aerare i piedi e rimuovere immediatamente pietre e sabbia dalle scarpe.

Ad ogni pausa è consigliabile togliere gli scarponi e i calzini e lasciarli asciugare. Ciò impedisce all’umidità causata dal sudore e, di conseguenza, impedisce l’attrito.

L’ultimo rimedio utile per prevenire le vesciche è spalmare della cera d’api o della vasellina sui piedi, prima di partire per l’escursione. La morbidezza della pelle previene la formazione di queste bolle dolorose.

