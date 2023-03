Naso chiuso e raffreddore causati dal freddo: ecco le 4 migliori ricette per decongestionanti naturali!

Con il cambio di stagione e le variazioni di temperatura non è raro prendersi un raffreddore. Il fastidio più grande è sicuramente il naso chiuso, che ci porta anche insonnia e fastidio. Non abbiamo bisogno di prodotti costosi. Ecco 4 ricette per dei decongestionanti casalinghi.

L’inverno spesso porta con sé il fastidioso raffreddore, con naso chiuso e produzione di muco che causano difficoltà a respirare. Tuttavia, alcuni ingredienti naturali possono essere utilizzati per creare dei decongestionanti fatti in casa.

È possibile assumere questi rimedi sotto forma di sciroppo, massaggiandoli sul petto o applicandoli direttamente sulle narici. Qui di seguito sono presentate 4 ricette per creare dei decongestionanti fatti in casa. Basta prodotti costosi per i malanni di stagione, ecco come respirare meglio grazie a queste soluzioni casalinghe.

Naso chiuso e raffreddore causati dal freddo non saranno più un problema grazie a queste ricette

Il decongestionante al limone e zenzero è un rimedio facile e veloce, completamente naturale. Questo rimedio può aiutare ad espellere il muco e a ridurre la sua produzione. Il miele, il pepe e lo zenzero sono decongestionanti naturali. Per preparare questo rimedio sono necessari ½ cucchiaino di pepe di cayenna, ½ cucchiaino di zenzero, 3 cucchiai di miele biologico, 60 ml di succo di limone e 60 ml di aceto di mele.

È necessario riscaldare l’aceto e il succo di limone in un pentolino fino a farli sobbollire, poi aggiungere il miele, lo zenzero e il pepe di cayenna e mescolare il tutto. È possibile assumere 1 o 2 cucchiai del preparato al giorno, oppure un cucchiaio durante la notte se ci si sveglia con il naso chiuso.

Soluzione salina per sconfiggere il raffreddore

Un altro rimedio perfetto per sconfiggere il naso chiuso è la soluzione salina. Questa può essere preparata facilmente in casa mescolando 1 tazza d’acqua, ¼ di cucchiaino di sale non iodato e ¼ di cucchiaino di bicarbonato di sodio. Questa soluzione salina può essere utilizzata come rimedio casalingo per la congestione nasale.

Dopo aver portato l’acqua ad ebollizione in un pentolino, è necessario versare il sale e il bicarbonato e mescolare fino a quando non si saranno completamente dissolti. Successivamente, la soluzione salina deve essere lasciata raffreddare fino a quando non sarà a temperatura ambiente, e poi versata in una boccetta sterilizzata da circa 220 ml. È possibile utilizzare uno spray per applicare la soluzione salina.

Ingredienti naturali e oli essenziali per tornare in salute

Un decongestionante può essere preparato utilizzando aglio, cipolle, miele, succo di limone e ravanelli. Questo rimedio può aiutare a liberare la congestione e ci liberera da naso chiuso e raffreddore causati dal freddo. Per prepararlo sono necessari 240 ml di succo di limone, 300 grammi di miele, 5 ravanelli, 1 cipolla rossa piccola e 6 spicchi d’aglio. Le cipolle, l’aglio e i ravanelli devono essere lavati e affettati e poi frullati insieme al miele e al succo di limone fino ad ottenere un composto omogeneo.

Infine, ecco una ricetta per un balsamo decongestionante agli oli essenziali, che può essere massaggiato sul petto per alleviare la congestione respiratoria. Per prepararlo, occorrono 60 ml di olio di cocco, 2 cucchiaini di cera d’api, 20 gocce di olio essenziale di menta piperita, 15 gocce di olio essenziale di eucalipto e 15 gocce di olio essenziale di rosmarino. L’olio di cocco e la cera d’api vengono scaldati a bagnomaria, poi aggiungiamo gli oli essenziali e mescoliamo il tutto. Il balsamo diventa solido quando si raffredda ed è facile da applicare.