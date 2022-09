Siamo entrati pienamente nel periodo di Mercurio retrogrado. Iniziato il 10 settembre scorso, continuerà fino al 2 ottobre. Il suo passaggio da Bilancia alla Vergine causerà dei graditi effetti ad alcuni segni zodiacali.

La fine dell’estate è diventata ormai ufficiale. Il trionfatore è stato indubbiamente Ariete, mentre il meno benedetto dagli astri è stato Acquario. Si ribalteranno le gerarchie in autunno? Cosa ci aspetta per gli ultimi tre mesi dell’anno? Sono domande a cui sarà possibile dare risposta settimana dopo settimana. Iniziando da questo weekend.

L’inversione di rotta di Mercurio favorirà come primo segno proprio la Bilancia. I nati dal 23 settembre al 22 ottobre entreranno nel loro periodo con grandissimo slancio. Sabato potrebbe già essere prodromo di buone notizie, mentre domenica arriverà anche la Luna nuova a dare un’ulteriore spinta. Prosperità sul lavoro, negli affetti, con un occhio particolare per le nuove relazioni. Quelle nate in estate che proseguiranno a gonfie vele in questo primo scorcio di autunno.

Finalmente buone notizie anche per Acquario. Dopo il molto penare degli ultimi mesi, la ruota delle fortuna sembra cominciare a girare. Un weekend pieno di piacevoli sorprese si staglia all’orizzonte. Nuovi incontri, forse addirittura inedite rivelazioni, per tornare ad alzare la testa dopo un periodo non brillante. I nati sotto il segno più creativo dello zodiaco ritorneranno a mettere nuovamente la chiesa al centro del villaggio. Se sarà l’inizio di una svolta o un raggio di sole passeggero sarà solo il tempo a deciderlo.

Mercurio retrogrado in Vergine regala sogni a questi 3 segni zodiacali

Un altro segno che vivrà un fine settimana davvero super è il Leone. I nati dal 23 luglio al 22 agosto saranno protagonisti soprattutto di una domenica molto interessante. Si inizierà con un pranzo sorprendente, per poi proseguire con un pomeriggio assai intrigante e chiudere con una serata che condenserà molte emozioni. Il giusto modo per prepararsi al rientro al lavoro di lunedì, perché anche da questo punto di vista, pare che le buone notizie stiano arrivando.

Non sarà un bel weekend, invece, per il Cancro. Qualche errore di troppo commesso negli ultimi tempi, soprattutto a livello professionale, potrebbe chiedere il conto. Bisognerà riflettere con attenzione sul da farsi per invertire la rotta al più presto.

Weekend negativo per Vergine e Capricorno

La Vergine saluterà il suo periodo con un fine settimana non proprio da ricordare, anzi. Dopo un agosto tutto sommato positivo, settembre ha portato davvero un carico di soldi, e non solo a loro. Se dal punto di vista economico, quindi, non ci si può proprio lamentare, da quello affettivo, invece, un po’ di più. L’autunno non inizierà bene, soprattutto a causa di un evento improvviso.

Se Vergine non ride, Capricorno addirittura piange. Crisi di coppia in vista, con qualche storia che si concluderà in maniera amara proprio nel weekend.

Insomma, Mercurio retrogrado in Vergine regala sogni a Bilancia e ad Acquario, con quest’ultimo che spera davvero di mettersi alle spalle un’estate negativa.

Lettura consigliata

Il gioco delle coppie dell’oroscopo di agosto premia questi segni zodiacali