Meno di una settimana al termine di una delle estati più calde della storia. Quella che ha segnato il ritorno alla normalità quasi dappertutto, con locali, stadi, spiagge nuovamente affollate dopo la pandemia. Ci approssimiamo all’autunno con la speranza che non ci siano più problemi e che le mascherine vengano definitivamente riposte nell’armadio.

Per alcuni segni zodiacali l’estate che sta per concludersi è stata davvero straordinaria. Sia a casa che nei luoghi di villeggiatura ha portato solo cose positive. Lavoro e vita privata sono state foriere di moltissime emozioni. Il vero padrone degli ultimi tre mesi, a livello di oroscopo, è stato indubbiamente l’Ariete. I nati dal 21 marzo al 20 aprile hanno spopolato un po’ ovunque.

Continueranno a farlo anche nel prossimo weekend, con la speranza che la scia positiva non si interrompa con l’avvento dell’autunno. A livello lavorativo non ci dovrebbero essere grandi nubi all’orizzonte. Il ritorno dalle vacanze ha visto concretizzarsi alcuni progetti iniziati tra giugno e luglio. I frutti si dovrebbero raccogliere nelle prossime settimane.

Dal punto di vista affettivo, ciò che di buono è stato costruito nei mesi precedenti si consoliderà. Il weekend offrirà l’opportunità di farlo magari in qualche location prestigiosa. Per i single, invece, ci sarà la possibilità di visitare qualche posto nuovo, in buona compagnia, con delle conoscenze interessanti all’orizzonte.

Ultimo weekend d’estate d’oro per Ariete e per un altro segno di Fuoco

Chi, però, vivrà un fine settimana ancor più positivo è il Leone. Dopo alcuni fraintendimenti, sia nel privato che sul lavoro, sembra essere arrivato il momento del chiarimento. In particolare, nella sfera affettiva, si potrebbe ricreare una bella atmosfera con il proprio partner, dopo qualche piccolo problema. Un weekend romantico potrebbe essere l’ideale per chiarirsi e rinsaldare il rapporto.

Dal punto di vista professionale, invece, potrebbe arrivare una proposta inaspettata e sorprendente, da raccogliere con grande entusiasmo. Una fine d’estate molto positiva, dunque, per i nati dal 23 luglio al 22 agosto.

Weekend da sballo per Ariete e Leone, a tinte fosche, invece, per l’Acquario

Chi, invece, non vede l’ora che l’estate finisca è l’Acquario. I nati sotto questo segno d’Aria hanno affrontato tre mesi davvero complicati. Sia a livello professionale, con una crisi inaspettata, che a livello affettivo, con delle storie negative che hanno segnato inevitabilmente questo periodo.

Il weekend non farà eccezione, perché proseguirà il momento di confusione. Questo porterà i nati dal 21 gennaio al 19 febbraio a isolarsi, per rimanere da soli con i propri dubbi e i propri pensieri. Nella speranza che l’autunno sia salvifico.

Ultimo weekend d’estate d’oro per Ariete e per Leone, dunque, due segni che andranno ancora a braccetto dopo l’ottimo inizio di agosto vissuto insieme. Mentre l’Acquario, desolatamente solo, rimarrà a riflettere sul lungo momento no, in attesa che l’autunno possa portare liete notizie.

