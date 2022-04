Dopo il forte rialzo iniziato nei giorni di setup scaduti fra il 7 e il 9 marzo, ora si è giunti ad un nuovo cluster di prezzo tempo. Cosa accadrà? Mercati ad un punto decisivo dopo il recente rialzo e con gli oscillatori contrastati. Il minimo annuale è stato segnato oppure si tornerà a scendere? Quello che accadrà settimana prossima sarà probabilmente rilevante per definire la probabile direzione fino al setup annuale del 20 maggio.

Procediamo per gradi.

Alle ore 17:46 della giornata di contrattazione del giorno 1 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.430

Eurostoxx Future

3.825

Ftse Mib Future

24.490

S&P 500 Index

4.521,77.

La previsione del frattale annuale è al ribasso fino a giugno ma da ora cosa accadrà?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 1 aprile

Le proiezioni per la prossima settimana

Non si ravvisano le probabilità a favore per definire e tracciare un percorso campione e pertanto si procederà day by day.

Mercati ad un punto decisivo dopo il recente rialzo. Dove saranno diretti da ora in poi? I livelli per mantenere il polso della situazione

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 14.310. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 13.595.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.783. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.557.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 24.000. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 22.365.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.516. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.163.

Posizione di trading multidays in corso

Long dall’apertura del 21 marzo.

Quale movimento è preventivabile per lunedì?

Difficile fare una previsione attendibile in quanto gli oscillatori di brevissimo si presentano contrastati e potrebbero generare un falso segnale.

