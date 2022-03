Con i rendimenti in area euro e americana quasi vicini alla zero, nonostante un recente rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve, non si ravvisa ancora la possibilità di un rendimento interessante rispetto alle potenzialità del mercato azionario. Diversa cosa per alcune obbgliazioni in valuta che offrono rendimenti anche del 7/8% e in alcuni casi superiori. In questo casi, il rischio emittente è quasi nullo in quanto il giudizio è in molti casi di tripla A. Diversa cosa sono invece le fluttuazioni del cambio. Un rafforzamento o indebolimento della valuta locale, potrebbe portare a ulteriori guadagni rispetto alle cedole previste oppure anche a forti perdite nonostante tassi e rendimenti elevati.

La forza del rand sudafricano contro euro potrebbe continuare. Mantenere ancora le obbligazioni in questa valuta?

Il cambio EUR ZAR ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 16,1153 in ribasso dello 0,03% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 15,9328 e il massimo a 18,2149. Il cambio ha raggiunto un massimo a 20,9308 nel mese di agosto 2020 e da quel momento è iniziato un movimento discendente.

Lungo termine

Fino a quando reggerà al ribasso in chiusura mensile il livello di 17,2702, il trend in ottica di 12 mesi rimarrà sempre a favore del rand sudafricano e il movimento in corso avrà come obiettivo area 12,65/13,85.

Situazione grafica per i prossimi 1/3 mesi

Con il mese di marzo, dopo qualche mese di lateralità, è inziata probabilmente una nuova fase direzionale che potrebbe continuare per molti mesi.

Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale e poi mensile superiore a 16,7905, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 15,5785. Nel breve, sul giornaliero è in corso un segnale ribassista e la sua negazione si avrebbe con una chiusura di giornata superiore a 16,8129.

La forza del rand sudafricano contro euro potrebbe continuare, e questo movimento potrebbe ulteriormente essere a favore di chi possiede obbligazioni in questa valuta oppure vorrebbe comprarle.