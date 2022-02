A volte basta veramente poco per trasformare un problema di casa in un’elegante soluzione di arredamento. Questo capita, ad esempio, quando si ha una casa piccola, che, se valorizzata con l’arredamento giusto, può comunque essere davvero accogliente e persino sembrare più grande.

Un altro problema comune sono le tende troppo lunghe, che si accumulano sul pavimento creando un effetto non sempre piacevole. Ma basterebbero delle calamite e qualche trucco per raccoglierle e drappeggiarle con classe.

Quali calamite scegliere per uno stile shabby chic

Tra gli stili di design più in voga negli ultimi anni c’è sicuramente lo shabby chic. Si tratta di un modo di arredare e decorare creando un effetto “invecchiato”, spesso nei colori tortora e pastello. Tipici di questo stile, che si rifà principalmente alle case della campagna inglese, sono i tessuti di lino, le candele, i pizzi e i merletti. Questo stile è spesso legato all’uso di vecchi oggetti e arredamenti recuperati o riciclati grazie al fai da te.

Se anche le nostre tende dovranno rispecchiare questo stile, le calamite per drappeggiarle non saranno da meno. Per un vero shabby chic, bisognerà sceglierle di colori chiari, tra il panna e il tortora, eventualmente con un tocco di bordeaux. Come tessuti, è meglio prediligere l’organza, il lino, eventualmente la seta o il cotone rustico. Tra le forme shabby più classiche, troviamo cuori e fiori di ogni genere.

Se non ci sono calamite shabby già pronte, basta prenderne una molto semplice su cui incollare delle decorazioni comprate o cucite a parte.

Meraviglioso questo drappeggio per raccogliere e legare le tende lunghe con calamite in stile shabby chic

Ora che tutti i materiali sono pronti, si può procedere a drappeggiare la tenda, raccogliendo il più possibile il tessuto che ricade a terra.

Un primo modo per farlo è arricciare la tenda dal basso e proseguire finché non si ottiene la lunghezza desiderata. A questo punto, posizionare la calamita in mezzo al tessuto assicurandosi che i due lati della tenda siano simmetrici. Per tenere su il tessuto facilmente, la calamita dovrà avere un comodo nastro o cordino.

Abbiamo visto quanto sia meraviglioso questo drappeggio per raccogliere e legare una tenda che tocca per terra. Un altro modo per farlo è avvolgere il tessuto con il nastro della calamita portando la decorazione sul davanti bene in vista. Poi, tenendo chiusa la calaminta con una mano, bisognerà tirare leggermente il tessuto verso l’alto e farlo ricadere ai lati.

Si può dare un ultimo tocco vintage aggiungendo un mazzolino di fiori secchi da infilare tra la calamita e le pieghe del tessuto. Se le tende si trovano in cucina, per uno stile shabby completo, lucidare le vecchie pentole di rame e appenderle alla parete.

