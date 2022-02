È ormai già passata una settimana dall’inizio di febbraio. Le giornate stanno pian piano diventando sempre più lunghe ma, a livello di clima, la primavera è lontana. Ci troviamo quindi ancora nel pieno della stagione invernale. Come ben sappiamo, però, i lavori di orto e giardino vanno avanti in ogni stagione. Già abbiamo avuto modo di dire che febbraio è un mese particolarmente indicato per le attività di potatura. Inoltre, abbiamo anche spiegato che questo mese è particolarmente indicato per la piantumazione di alcuni bulbi. Nel presente articolo ci soffermeremo su un caso specifico. Infatti, oltre a tulipani, narcisi e begonie, questo è il momento adatto per occuparsi di un altro bulbo.

Cominciamo a piantare i giacinti

Originaria dell’Europa e dell’Asia, il giacinto è una pianta che si coltiva molto facilmente. Ecco perché la incontriamo spesso in aiuole e giardini. Esistono diverse varietà di giacinto. La più nota è il Hyacinthus Orientalis, che offre un’ampia gamma di colori: bianco, rosa, lilla, rosso, giallo, arancio … I fiori del giacinto, a forma di stella, sono riuniti in racemi corposi di forma tubolare che possono raggiungere una lunghezza di 15 cm. Inoltre, sono intensamente profumati.

I bulbi del giacinto si trovano con grande facilità. È una pianta che resiste bene alla coltivazione in piena terra e in vaso.

Oltre a tulipani, narcisi e begonie piantiamo questi bulbi per una ricca fioritura primaverile

Vediamo quindi quali sono le condizioni ideali per far crescere il giacinto in maniera sana e rigogliosa. Per quanto riguarda il terreno, in giardino il giacinto non ha bisogno di condizioni speciali. Se coltivato in vaso, invece, è meglio utilizzare un composto costituito da torba, in modo tale da creare uno strato assorbente che servirà ad evitare i ristagni idrici.

Nutrire poi la terra con fertilizzanti a cessione lenta, ovvero che rilasciano i giusti nutrienti in maniera graduale.

A livello di esposizione, il giacinto ama la luce. Scegliere quindi una posizione ben esposta ai raggi del sole.

Occupiamoci quindi ora della piantumazione vera e propria del bulbo. Interrare il bulbo ad una profondità di 15/20 cm. Tenere una distanza di 15 cm circa da un bulbo all’altro, così che le radici possano espandersi in libertà e senza costrizioni.

Infine, per quanto concerne le irrigazioni, i giacinti vogliono l’acqua, ma non troppa. Annaffiarli regolarmente, quindi, ma sempre facendo molta attenzione ad evitare i ristagni di acqua.

Una volta fatto tutto ciò, non resta da fare altro che attendere con pazienza. Ma neppure troppa. Tra le bulbose, il giacinto è infatti la pianta che comincia a fiorire per prima.

Indicativamente, i primi fiori cominciano ad apparire già a inizio marzo.

Approfondimento

Grandi soddisfazioni e un tripudio di colori ci attendono in primavera se piantiamo in questo periodo i bulbi di questo fiore elegante e molto amato