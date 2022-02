A Carnevale ogni scherzo vale, ed anche qualche stravizio. Sì, perché se c’è una cosa che, arrivati all’età adulta, ci fa apprezzare questo particolare periodo dell’anno sono proprio i dolcetti tipici.

Tra i più amati ed apprezzati, oltre a castagnole e brighelle, troviamo senza dubbio le chiacchiere.

Alcuni amano ricoprirle di solo zucchero a velo, altri le annegano nel miele, altri ancora amano bagnarle con l’Alchermes. Eppure, qualunque sia la tradizione della nostra Regione o qualsiasi siano i gusti personali, niente fa più Carnevale di un bel piatto di chiacchiere.

Si tratta di una ricetta piuttosto semplice e che non richiede molto tempo, eppure per molti possono risultare difficili da preparare. La cosa difficile è in realtà ottenere la giusta consistenza.

Una questione di tecnica

Sono tantissimi quelli che le preferiscono belle gonfie, con delle invitanti bolle di pasta rigonfie, croccanti fuori e morbide all’interno. Ecco, la ricetta delle chiacchiere di Carnevale perfette prevede proprio un trucchetto che possiamo utilizzare per ottenerle così.

Il passaggio cruciale non è infatti negli ingredienti, seppure sia fondamentale utilizzare prodotti genuini e freschi. Il segreto sta piuttosto nella stesura della pasta ed in particolare nella tecnica.

Si tratta infatti di lavorare adeguatamente l’impasto, che vedremo come preparare. Una volta che lo avremo ottenuto, dovremo infatti procedere con una particolare tecnica. Per avere un bel rigonfiamento è importante stendere l’impasto con il mattarello, piegare la sfoglia così ottenuta su se stessa e stendere di nuovo. Andiamo avanti così per due o tre volte. Quest’operazione ci consentirà di ottenere delle chiacchiere da manuale di cui tutti ci invidieranno la ricetta.

Ecco la ricetta delle chiacchiere di Carnevale perfette e senza lievito, gonfie e croccanti fuori e morbide dentro

Gli ingredienti necessari sono i seguenti:

400 grammi di farina 00;

60 grammi di zucchero semolato;

40 grammi di burro;

1 pizzico di sale;

2 uova;

1 limone preferibilmente non trattato;

rum (o altro liquore a piacere).

Procedimento

La prima cosa da fare è mescolare insieme la farina setacciata, lo zucchero, il sale e la buccia del limone.

Una volta che il composto sarà omogeneo creiamo una montagnetta ed al centro creiamo lo spazio per le uova. Sbattiamole leggermente con una forchetta nella conchetta che abbiamo creato e poi iniziamo ad impastare.

A questo punto aggiungiamo il burro fuso e due cucchiai di liquore e continuiamo ad impastare fino ad ottenere una pasta liscia e compatta.

Possiamo quindi procedere come descritto per la stesura della pasta, tagliamo in modo irregolare e friggiamo in olio bollente. A questo punto, una volta fredde, condiamole secondo i nostri gusti e preferenze.

Lettura consigliata

Sono queste le uova ottime per pasta e dolci per un motivo che pochi conoscono